Брутальный дизайн и запас хода 330 км: представлен первый европейский электропикап (фото) — Finance.ua
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Брутальный дизайн и запас хода 330 км: представлен первый европейский электропикап (фото)

Технологии&Авто
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Брутальный дизайн и запас хода 330 км: представлен первый европейский электропикап (фото)
Брутальный дизайн и запас хода 330 км: представлен первый европейский электропикап (фото)
Британская компания LDV представила электронный пикап eT60. Он уже поступил в продажу на австралийском рынке по цене от 66 до 78 тысяч долларов, а вскоре появится и в других странах. Об этом сообщает официальный сайт марки.
Электромобиль LDV eT60 создан на базе китайского пикапа Maxus T90 EV. Дело в том, что компанию LDV после банкротства выкупил китайский концерн SAIC. Однако это первый серийный электропикап европейского бренда.
Брутальный дизайн и запас хода 330 км: представлен первый европейский электропикап (фото)
Новый LDV eT60 — среднеразмерный рамный пикап длиной 5365 мм, шириной 1900 мм и высотой 1809 мм. Он предложен исключительно в четырехдверном исполнении и имеет грузоподъемность 1 тонну. У электрокара агрессивный дизайн с расширенными крыльями, большими решетками радиатора и тоненькими диодными фарами.
Брутальный дизайн и запас хода 330 км: представлен первый европейский электропикап (фото)
Отделку салона разбавляют серебристые вставки и алые швы. Пикап LDV eT60 недешевый, но не получил виртуальной приборной панели. Оснащение включает в себя 10,25-дюймовый сенсорный дисплей, камеру заднего вида, климат-контроль, электропривод сидений, датчики света и дождя, систему автоматического торможения.
Брутальный дизайн и запас хода 330 км: представлен первый европейский электропикап (фото)
Электрокар LDV eT60 оснащен 177-сильным мотором и батареей емкостью 88,5 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 330 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 45 минут.
По материалам:
Фокус
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