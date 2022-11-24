Брутальный дизайн и запас хода 330 км: представлен первый европейский электропикап (фото) — Finance.ua

Брутальный дизайн и запас хода 330 км: представлен первый европейский электропикап (фото) 24.11.2022, 01:39 — Технологии&Авто

Брутальный дизайн и запас хода 330 км: представлен первый европейский электропикап (фото)

Британская компания LDV представила электронный пикап eT60. Он уже поступил в продажу на австралийском рынке по цене от 66 до 78 тысяч долларов, а вскоре появится и в других странах. Об этом сообщает официальный сайт марки.

Электромобиль LDV eT60 создан на базе китайского пикапа Maxus T90 EV. Дело в том, что компанию LDV после банкротства выкупил китайский концерн SAIC. Однако это первый серийный электропикап европейского бренда.

Новый LDV eT60 — среднеразмерный рамный пикап длиной 5365 мм, шириной 1900 мм и высотой 1809 мм. Он предложен исключительно в четырехдверном исполнении и имеет грузоподъемность 1 тонну. У электрокара агрессивный дизайн с расширенными крыльями, большими решетками радиатора и тоненькими диодными фарами.

Отделку салона разбавляют серебристые вставки и алые швы. Пикап LDV eT60 недешевый, но не получил виртуальной приборной панели. Оснащение включает в себя 10,25-дюймовый сенсорный дисплей, камеру заднего вида, климат-контроль, электропривод сидений, датчики света и дождя, систему автоматического торможения.

Электрокар LDV eT60 оснащен 177-сильным мотором и батареей емкостью 88,5 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 330 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 45 минут.

Фокус По материалам:

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