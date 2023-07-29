Брутальный дизайн и мощный дизель: представлен новый Mitsubishi L200 2024 (фото) — Finance.ua
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Брутальный дизайн и мощный дизель: представлен новый Mitsubishi L200 2024 (фото)

Технологии&Авто
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Брутальный дизайн и мощный дизель: представлен новый Mitsubishi L200 2024 (фото)
Брутальный дизайн и мощный дизель: представлен новый Mitsubishi L200 2024 (фото)
В Таиланде прошла презентация нового поколения Mitsubishi L200. Среднеразмерный рамный пикап поступит в продажу с конца 2023 года или в начале 2024 года. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Дизайн Mitsubishi L200 2024

Новый Mitsubishi L200 несколько подрос в размерах, а длина его грузового кузова увеличена до 820 мм. По-прежнему будут предложены двухдверные и четырехдверные версии. В основе модели лежит новая рамная платформа с увеличенной на 40% жесткостью — на ней также построят новый Nissan Navara.
Внешний вид Mitsubishi L200 2024 стал более выразительным и грубым. У пикапа широкая радиаторная решетка, высокий капот и расширенные колесные арки, а диодная оптика — «двухэтажная».
Брутальный дизайн и мощный дизель: представлен новый Mitsubishi L200 2024 (фото)

Салон и комплектация Mitsubishi L200 2024

В салоне улучшены отделочные материалы, а некоторые детали заимствованы у нового Mitsubishi Outlander. Приборы разделены цветным дисплеем, а на центральной консоли установлен увеличенный тачскрин. Комплектацию пополнили адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и контроля полосы движения.
Брутальный дизайн и мощный дизель: представлен новый Mitsubishi L200 2024 (фото)

Характеристики Mitsubishi L200 2024

Пикап Mitsubishi L200 оснащен улучшенным 2,4-литровым турбодизелем, доступным в трех версиях по мощности — 150 л. с. (330 Н∙м), 184 л. с. (430 Н∙м) и 204 л. с. (470 Н∙м). Модели предложены 6-ступенчатой ​​механической и автоматической КПП.
Брутальный дизайн и мощный дизель: представлен новый Mitsubishi L200 2024 (фото)
Кроме того, можно выбрать одну из двух систем полного привода с понижающей передачей. Более «продвинутая» система Super Select позволяет выбрать режимы для разных типов бездорожья. За доплату предложен активный задний дифференциал.
По материалам:
Фокус
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