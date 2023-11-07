Британскую Mondi исключили из перечня спонсоров войны: фирма окончательно вышла из рф — Finance.ua
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Британскую Mondi исключили из перечня спонсоров войны: фирма окончательно вышла из рф

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Британскую Mondi исключили из перечня спонсоров войны: фирма окончательно вышла из рф
Британскую Mondi исключили из перечня спонсоров войны: фирма окончательно вышла из рф
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции исключило британскую группу компаний Mondi из перечня международных спонсоров войны — компания завершила продажу бизнеса в рф.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Отмечается, что британский производитель бумаги и упаковки официально подтвердил закрытие сделки и разместил соответствующее объявление на Лондонской фондовой бирже.
Также компания направила письмо НАПК, где отметила выполнение условий, позволяющих исключить ее из перечня: продажа крупнейшего и последнего актива компании в россии — целлюлозно-бумажного комбината АО «Монди Сыктывкар» и полный выход с российского рынка.
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«Мы благодарны компании Mondi за принятие единственно верного решения — прекратить спонсировать российскую агрессию. Это вызывает уважение к бренду от цивилизованного мира. Мы желаем процветания и развития бизнесу Mondi и любого другого, который выбирает ценности свободы, демократии и социальной ответственности, призываем следовать их примеру», — отметил глава НАПК Александр Новиков.
В НАПК добавили, что открыты к сотрудничеству с международным бизнесом и готовы провести консультации по шагам, необходимым для исключения из перечня каждой отдельной компании
Напомним, британский производитель упаковки и бумаги Mondi Group объявил о заключении сделки по продаже своего последнего предприятия в рф, АО «Монди Сыктывкар» компании «Сезар Инвест» за 80 млрд рублей (775 млн евро). А о планах продать свои активы в рф Mondi объявила еще в мае 2022 года.
По материалам:
Економічна Правда
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