Британское правительство будет платить тем, у кого украинцы живут больше года — Finance.ua

Британское правительство будет платить тем, у кого украинцы живут больше года Сегодня 18:21 — Личные финансы

Владельцы домов, которые более года будут предоставлять убежище украинским беженцам в рамках программы Homes for Ukraine («Дома для Украины»), будут получать 500 фунтов стерлингов в месяц в благодарность за свои усилия.

Такое решение британское правительство объявило в среду, сообщает «Европейская правда».

Срок выплаты 500 фунтов стерлингов будет увеличен с одного года до двух, чтобы украинцы, которые еще не могут обеспечить себя жильем, могли оставаться на спонсорской поддержке дольше при готовности британцев-спонсоров. Ранее, напомним, спонсоры программы получали по 350 фунтов стерлингов в месяц.

Для случаев, когда спонсорство больше не может продолжаться, городские власти во всех частях Великобритании получат помощь для размещения украинцев через единовременное государственное финансирование в размере 150 миллионов фунтов стерлингов.

Для этих целей также будет использоваться жилищный фонд местных органов власти в Англии в размере 500 миллионов фунтов стерлингов, но его средства будут также идти на нужды беженцев из других стран, в частности Афганистана.

На выплаты в отдельных случаях смогут претендовать и те граждане Британии, которые снова будут принимать у себя украинцев, которые через определенный период нашли собственное жилье, но были вынуждены вернуться к спонсору — при условии, что украинцы находятся в Британии уже второй год.

По официальным данным, на сегодняшний день в рамках программы «Дома для Украины» было выдано более 100 тысяч виз.

Согласно последним данным Бюро национальной статистики Британии, 56% взрослых украинцев, прибывших в Британию в июне или раньше, нашли работу, 66% безработных намерены искать работу в следующем месяце, а 17% уже устроились в частном секторе.

О решении британского правительства стало известно после того, как в конце ноября украинские беженцы и принимающие их британцы передали на Даунинг-стрит подписанную более 4500 людьми петицию с призывом оказать жилищную поддержку тем, кто испытывает трудности или не может найти собственное жилье.

Економічна Правда По материалам:

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