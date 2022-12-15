Британское правительство будет платить тем, у кого украинцы живут больше года — Finance.ua
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Британское правительство будет платить тем, у кого украинцы живут больше года

Личные финансы
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Владельцы домов, которые более года будут предоставлять убежище украинским беженцам в рамках программы Homes for Ukraine («Дома для Украины»), будут получать 500 фунтов стерлингов в месяц в благодарность за свои усилия.
Такое решение британское правительство объявило в среду, сообщает «Европейская правда».
Срок выплаты 500 фунтов стерлингов будет увеличен с одного года до двух, чтобы украинцы, которые еще не могут обеспечить себя жильем, могли оставаться на спонсорской поддержке дольше при готовности британцев-спонсоров. Ранее, напомним, спонсоры программы получали по 350 фунтов стерлингов в месяц.
Для случаев, когда спонсорство больше не может продолжаться, городские власти во всех частях Великобритании получат помощь для размещения украинцев через единовременное государственное финансирование в размере 150 миллионов фунтов стерлингов.
Для этих целей также будет использоваться жилищный фонд местных органов власти в Англии в размере 500 миллионов фунтов стерлингов, но его средства будут также идти на нужды беженцев из других стран, в частности Афганистана.
На выплаты в отдельных случаях смогут претендовать и те граждане Британии, которые снова будут принимать у себя украинцев, которые через определенный период нашли собственное жилье, но были вынуждены вернуться к спонсору — при условии, что украинцы находятся в Британии уже второй год.
По официальным данным, на сегодняшний день в рамках программы «Дома для Украины» было выдано более 100 тысяч виз.
Согласно последним данным Бюро национальной статистики Британии, 56% взрослых украинцев, прибывших в Британию в июне или раньше, нашли работу, 66% безработных намерены искать работу в следующем месяце, а 17% уже устроились в частном секторе.
О решении британского правительства стало известно после того, как в конце ноября украинские беженцы и принимающие их британцы передали на Даунинг-стрит подписанную более 4500 людьми петицию с призывом оказать жилищную поддержку тем, кто испытывает трудности или не может найти собственное жилье.
По материалам:
Економічна Правда
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