Британский конкурент Toyota RAV4 дебютировал на официальных кадрах (фото) — Finance.ua
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Британский конкурент Toyota RAV4 дебютировал на официальных кадрах (фото)

Технологии&Авто
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Британский конкурент Toyota RAV4 дебютировал на официальных кадрах (фото)
Британский конкурент Toyota RAV4 дебютировал на официальных кадрах (фото)
Опубликованы официальные тизеры MG HS второго поколения. Кроссовер презентуют 11 июля на Фестивале скорости в британском Гудвуде, где будет экспозиция к 100-летию MG. Фото и видео с авто опубликовали на официальной странице MG в соцсети Х.
Британский конкурент Toyota RAV4 дебютировал на официальных кадрах (фото)
На изображениях новый MG HS в тени, но можно рассмотреть черты его дизайна. К тому же ранее в интернет попали шпионские фото и патентные изображения автомобиля.
Кроссовер MG HS 2025 отличается более стремительным дизайном с высокой оконной линией, тоненькими фарами и широкой решеткой радиатора. Фонари соединены тоненькой диодной полосой. Кроме того, авто подрастет до 4,65 м в длину при колесной базе в 2,76 м, то есть будет более доступным конкурентом Toyota RAV4 или Mazda CX-5.
Британский конкурент Toyota RAV4 дебютировал на официальных кадрах (фото)
Журналисты Autocar подтверждают ставшую известной информацию: новый MG HS является близким родственником Roewe RX5. Две модели очень похожи в профиль, хотя есть и определенные отличия в дизайне.
Ожидается, что кроссовер MG HS 2025 предложат с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 188 л. с. и с 245-сильной плагин-гибридной установкой. В последнем случае можно будет проехать более 65 км на электротяге.
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По материалам:
Фокус
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