Британский конкурент Toyota RAV4 дебютировал на официальных кадрах (фото) — Finance.ua

Британский конкурент Toyota RAV4 дебютировал на официальных кадрах (фото) Сегодня 03:48 — Технологии&Авто

Британский конкурент Toyota RAV4 дебютировал на официальных кадрах (фото)

Опубликованы официальные тизеры MG HS второго поколения. Кроссовер презентуют 11 июля на Фестивале скорости в британском Гудвуде, где будет экспозиция к 100-летию MG. Фото и видео с авто опубликовали на официальной странице MG в соцсети Х.

На изображениях новый MG HS в тени, но можно рассмотреть черты его дизайна. К тому же ранее в интернет попали шпионские фото и патентные изображения автомобиля.

Кроссовер MG HS 2025 отличается более стремительным дизайном с высокой оконной линией, тоненькими фарами и широкой решеткой радиатора. Фонари соединены тоненькой диодной полосой. Кроме того, авто подрастет до 4,65 м в длину при колесной базе в 2,76 м, то есть будет более доступным конкурентом Toyota RAV4 или Mazda CX-5.

Журналисты Autocar подтверждают ставшую известной информацию: новый MG HS является близким родственником Roewe RX5. Две модели очень похожи в профиль, хотя есть и определенные отличия в дизайне.

Ожидается, что кроссовер MG HS 2025 предложат с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 188 л. с. и с 245-сильной плагин-гибридной установкой. В последнем случае можно будет проехать более 65 км на электротяге.

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Фокус По материалам:

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