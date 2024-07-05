Цена $13 700 и запас хода более 600 км: Xpeng презентовал бюджетный аналог Tesla (фото) — Finance.ua

Цена $13 700 и запас хода более 600 км: Xpeng презентовал бюджетный аналог Tesla (фото)
В Китае представили новый Xpeng Mona M03. Бюджетный электромобиль поступит в продажу с августа по цене от 100 000 до 150 000 юаней ($13 700 — 20 600).
Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Xpeng Mona M03 — семейный электрический лифтбэк D-класса. У него довольно сдержанный обтекаемый дизайн с пологой крышей, выраженным «носом» и тоненькими светодиодными фарами и фонарями. Стандартными являются 19-дюймовые диски.
У авто низкий (0,194) аэродинамический коэффициент. По размерам китайский электромобиль сравним с Tesla Model 3.
Габариты Xpeng Mona M03 2024:
- длина — 4780 мм;
- ширина — 1896 мм;
- высота — 1445 мм;
- колесная база — 2815 мм.
Салон Xpeng Mona M03 еще не показали, однако сообщили, что объем багажника лифтбека составляет 621 л.
Электромобиль Xpeng Mona M03 предложат в заднеприводных версиях мощностью 190 и 218 л. с. Емкость батареи не раскрывают, но известно, что будут доступны варианты с запасом хода 515 и 620 км.
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