Цена $13 700 и запас хода более 600 км: Xpeng презентовал бюджетный аналог Tesla (фото) — Finance.ua
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Цена $13 700 и запас хода более 600 км: Xpeng презентовал бюджетный аналог Tesla (фото)

Технологии&Авто
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Цена $13 700 и запас хода более 600 км: Xpeng презентовал бюджетный аналог Tesla (фото)
Цена $13 700 и запас хода более 600 км: Xpeng презентовал бюджетный аналог Tesla (фото), Фото: Xpeng
В Китае представили новый Xpeng Mona M03. Бюджетный электромобиль поступит в продажу с августа по цене от 100 000 до 150 000 юаней ($13 700 — 20 600).
Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Xpeng Mona M03 — семейный электрический лифтбэк D-класса. У него довольно сдержанный обтекаемый дизайн с пологой крышей, выраженным «носом» и тоненькими светодиодными фарами и фонарями. Стандартными являются 19-дюймовые диски.
Запас хода электрокара достигает 620 км.
Запас хода электрокара достигает 620 км., Фото: Xpeng
У авто низкий (0,194) аэродинамический коэффициент. По размерам китайский электромобиль сравним с Tesla Model 3.

Габариты Xpeng Mona M03 2024:

  • длина — 4780 мм;
  • ширина — 1896 мм;
  • высота — 1445 мм;
  • колесная база — 2815 мм.
Салон Xpeng Mona M03 еще не показали, однако сообщили, что объем багажника лифтбека составляет 621 л.
Электрокар предложат в версиях на 190 и 218 сил
Электрокар предложат в версиях на 190 и 218 сил, Фото: Xpeng
Электромобиль Xpeng Mona M03 предложат в заднеприводных версиях мощностью 190 и 218 л. с. Емкость батареи не раскрывают, но известно, что будут доступны варианты с запасом хода 515 и 620 км.
По материалам:
Фокус
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