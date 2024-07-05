Цена $13 700 и запас хода более 600 км: Xpeng презентовал бюджетный аналог Tesla (фото) — Finance.ua

Цена $13 700 и запас хода более 600 км: Xpeng презентовал бюджетный аналог Tesla (фото) 05.07.2024, 02:25 — Технологии&Авто

Цена $13 700 и запас хода более 600 км: Xpeng презентовал бюджетный аналог Tesla (фото), Фото: Xpeng

В Китае представили новый Xpeng Mona M 03 . Бюджетный электромобиль поступит в продажу с августа по цене от 100 000 до 150 000 юаней ($13 700 — 20 600).

Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Xpeng Mona M 03 — семейный электрический лифтбэк D-класса. У него довольно сдержанный обтекаемый дизайн с пологой крышей, выраженным «носом» и тоненькими светодиодными фарами и фонарями. Стандартными являются 19-дюймовые диски.

Запас хода электрокара достигает 620 км., Фото: Xpeng

У авто низкий (0,194) аэродинамический коэффициент. По размерам китайский электромобиль сравним с Tesla Model 3.

Габариты Xpeng Mona M 03 2024:

длина — 4780 мм;

ширина — 1896 мм;

высота — 1445 мм;

колесная база — 2815 мм.

Салон Xpeng Mona M 03 еще не показали, однако сообщили, что объем багажника лифтбека составляет 621 л.

Электрокар предложат в версиях на 190 и 218 сил, Фото: Xpeng

Электромобиль Xpeng Mona M 03 предложат в заднеприводных версиях мощностью 190 и 218 л. с. Емкость батареи не раскрывают, но известно, что будут доступны варианты с запасом хода 515 и 620 км.

Фокус По материалам:

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