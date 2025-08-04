Британская компания открыла самое большое месторождение нефти и газа за 25 лет — Finance.ua

Британская компания открыла самое большое месторождение нефти и газа за 25 лет Сегодня 18:00

Британская компания открыла самое большое месторождение нефти и газа за 25 лет

Британский энергетический гигант BP объявил в понедельник о самом крупном открытии нефти и газа за последние четверть века — в глубоководном бразильском бассейне Сантос.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что находка стала 10-й в 2025 году, что стало частью усилий компании переориентироваться на ископаемое топливо, отказавшись от предыдущего фокуса на «зеленую» энергетику, которая не оправдала ожиданий инвесторов.

«Это наш самый большой прорыв за 25 лет», — заявили в компании.

В начале торгов в понедельник акции BP на Лондонской бирже выросли на 1,4%. Это стало положительным сигналом для инвесторов перед обнародованием квартальных результатов, запланированным на вторник.

BP планирует увеличить глобальную добычу нефти и газа до 2,3−2,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в день до 2030 года. В 2024 году компания добывала 2,4 млн баррелей, однако в 2025 году ожидает небольшое снижение.

Економічна Правда По материалам:

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