Британская компания Mini представила новый автомобиль (фото) — Finance.ua

Британская компания Mini представила новый автомобиль (фото)
Британский автопроизводитель Mini, принадлежащий BMW Group, представил новый автомобиль 2025 года Mini JCW Countryman.
Об этом сообщает CarBuzz.
Модель оснащена 2-литровым турбодвигателем общей мощностью 312 лошадиных сил и крутящим моментом 295 Нм.
Автомобиль может разогнаться с нуля до 96 км/ч за 5,4 секунды. Максимальная его скорость не превышает 250 км/ч.
2025 Mini JCW Countryman может иметь 7-ступенчатую коробку с двойным сцеплением или 7-ступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями — по выбору клиента.
В машине встроен виртуальный помощник Mini (бульдог Спайк), реагирующий на голосовые команды — начиная от мобильного подключения до навигации и развлечений.
Стоимость машины составляет 46 900 долларов.
Производство 2025 Mini JCW Countryman для рынка в США начнется в марте 2024 года, его первые доставки следует ожидать в начале мая следующего года.
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