Британская Adaptavist покупает харьковскую ІТ-компанию Rozdoum — Finance.ua

Британская Adaptavist покупает харьковскую ІТ-компанию Rozdoum
Британская технологическая компания Adaptavist покупает харьковскую ІТ-компанию Rozdoum.
Об этом сообщается на сайте Rozdoum.
Отмечается, что после закрытия соглашения она продолжит работать в Украине, но уже в составе Adaptavist Group.
Rozdoum является резидентом «Дія.City», сотрудничает с Atlassian Gold Solution and Marketplace. Украинская компания предлагает клиентам консультации, лицензирование и настройку, обновление и миграцию, разработку программ по заказу и поддержку продуктов Atlassian.
Adaptavist основана в 2005 году и насчитывает 600 специалистов и более 18 000 клиентов по всему миру. Компания занимается цифровизацией бизнесов, имеет экспертизу в облачных технологиях и помогает находить аутсорс-специалистов для клиентов.
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