Британия ввела санкции против Воздушно-космических сил рф — Finance.ua

Британия ввела санкции против Воздушно-космических сил рф Сегодня 11:28 — Мир

Британия ввела санкции против Воздушно-космических сил рф

Великобритания во вторник, 10 августа, ввела новые санкции против россии. В список вошли воздушно-космические силы страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Кроме Воздушно-космических сил санкции также ввели против 924-го Государственного центра беспилотной авиации россии и Командования военно-транспортной авиации рф.

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924-й Государственный центр беспилотной авиации россии отвечает за поставку беспилотников в российскую армию, в том числе и тех, которые используются для ударов по Украине.

Также Британия ввела ограничения против пяти российских кораблей — среди них «Мусса Джалиль» и «Бегей».

В марте 2023 года западные СМИ сообщали, что Иран тайно поставил россии 100 млн патронов и около 300 тысяч артиллерийских снарядов. Их перевозили эти корабли.

Кроме того, в санкционный список попали семь юридических и физических лиц из Ирана. Среди них компания Baharestan Kish Company, занимающаяся производством беспилотников.

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