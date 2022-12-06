Британия впервые с 2016 года продолжила экспорт газа в ЕС с началом зимы — Finance.ua

Британия впервые с 2016 года продолжила экспорт газа в ЕС с началом зимы Сегодня 11:12 — Энергетика

В этом году природный газ из Британии продолжил поступать в Европу с началом зимы и, вероятно, будет поступать и дальше, несмотря на то, что потоки обычно останавливаются с похолоданием.

Об этом сообщает Bloomberg

Газ из Британии поставляется в Европу через газопровод до Бельгии. Нынешние объемы являются самыми высокими для этого времени года по меньшей мере с 2016 года. Это необычно для декабря, когда экспорт из Британии обычно останавливается или даже превращается в импорт, поскольку с похолоданием спрос на отопление в стране резко растет.

Однако на фоне усилий ЕС снизить свою зависимость от российского газа, британская добыча в Северном море, значительные поставки из Норвегии и импорт сжиженного природного газа становятся основными альтернативами. Цены на газ в Британии также были ниже, чем в Европе, за последние несколько месяцев, что стимулировало британских трейдеров продолжать экспорт.

«В отличие от предыдущих лет, мы ожидаем, что Британия останется нетто-экспортером газа на континент этой зимой, используя свои более высокие регазификационные мощности и рекордные объемы импорта СПГ», — считает Мауро Чавес, директор по исследованиям европейского газа и СПГ в Wood Mackenzie.

В то же время вероятно, что с более стремительным похолоданием объемы экспорта из Британии сократятся. В настоящее время британские хранилища могут автономно обеспечить спрос на газ в течение около 9 дней. Для сравнения, это существенно меньше отметки в 89 дней в Германии. Это делает Британию особенно уязвимой к длительным похолоданиям или перебоям в снабжении.

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Економічна Правда По материалам:

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