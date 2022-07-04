Британия рассматривает возможность передачи активов рф Украине — Finance.ua

Британия рассматривает возможность передачи активов рф Украине Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Британия рассматривает возможность передачи активов рф Украине

Великобритания хочет последовать примеру Канады и конфисковать российские активы в Великобритании, чтобы передать их Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, передает Guardian.

«Я поддерживаю эту концепцию. Мы смотрим на это очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Минфином, но я, конечно, согласна с концепцией. Нам просто нужно правильно разобраться в деталях», — отметила она.

Напомним, парламент Канады может в ближайшее время принять закон, предусматривающий возможность заморозки и конфискации связанных с россией попавших под санкции активов.

«Что касается санкций против россии, то я надеюсь, что в ближайшие дни мой законопроект по бюджету будет принят. Он впервые в истории Канады содержит нормы, позволяющие нам конфисковать, а также замораживать подсанкционные активы», — отметила Фриланд.

Она добавила, что обсуждала эту идею с США и другими международными партнерами.

«Считаем, что действительно важно расширять наши юридические полномочия, поскольку очень важно найти деньги для восстановления Украины. И я не могу назвать более уместного источника такого финансирования, чем конфискованные российские активы», — подчеркнула министр.

Фінансовий клуб По материалам:

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