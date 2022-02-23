Британия предоставит Украине 500 миллионов долларов кредитных гарантий — Finance.ua

Британия предоставит Украине 500 миллионов долларов кредитных гарантий

Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Доллар, www.freepik.com

Великобритания готова предоставить Украине 500 млн долларов кредитных гарантий для смягчения экономических последствий от российской агрессии.

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Гарантии будет предоставлять МНБ (Multilateral Development Bank, MDB). Он будет обеспечивать кредиты на финансирование проектов в поддержку экономической стабильности и основных реформ, в частности антикоррупционной.

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«Мы используем экономический опыт и силу Британии, чтобы поддержать народ Украины. Эти гарантии могут помочь влить жизненно важный капитал в Украину и помочь экономике пережить шторм российской агрессии», — заявила Трасс.

Многосторонние банки развития являются финансовыми учреждениями, созданными сразу несколькими правительствами стран, и оказывают финансовую поддержку развивающимся экономикам.

Напомним, 17 февраля Британия согласовала трехлетний пакет помощи в 100 млн фунтов для уменьшения зависимости Украины от газового импорта.

Великобритания дополнительно выделила миллиард фунтов в поддержку Украины. Речь идет о работе британского экспортно-кредитного агентства на украинском рынке.

В прошлом году по итогам переговоров Великобритания согласилась предоставлять кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов.

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