Британия передает Украине новые автомобили "скорой" и пожарную технику — Finance.ua
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Британия передает Украине новые автомобили "скорой" и пожарную технику

Сегодня 20:30Казна и Политика
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Новые машины скорой помощи, пожарные машины, финансирование экспертов в сфере охраны здоровья и медицинские средства, спасающие жизни, дарятся Украине в рамках неизменной солидарности Великобритании с страной.
Великобритания поставляет в Украину 22 новые машины скорой помощи — в дополнение к уже анонсированных NHS Trusts — оснащены аптечками и медицинскими сумками. В ближайшие дни они должны выехать в Украину. Это прямой ответ на запрос украинского правительства, сообщил Джонсон.
Также, еще две колонны из более 40 пожарных машин, наполненных тысячами единиц спасательного оборудования, включая 300 пожарных рукавов и почти 10 000 единиц защитной одежды, прибыли в Украину и уже предоставляют жизненно важную поддержку пожарным на передовой.
Великобритания уже выделили кредитные гарантии на сумму до 1 миллиарда долларов США для поддержки многосторонних банков развития, таких как Всемирный банк, чтобы поддержать экономику Украины и позволить Правительству в Киеве продолжать предоставлять основные услуги. Общая сумма гуманитарной помощи для решения текущего кризиса в Украине составляет около 400 миллионов фунтов стерлингов.
«Великобритания помогает укрепить способность Украины, чтобы жестокое вторжение Путина провалилось», — написал Борис Джонсон.
По материалам: РБК-Україна
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