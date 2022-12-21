Британия отправила Украине 900 генераторов и тысячи комплектов зимней формы — министр обороны Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Британия отправила Украине 900 генераторов и тысячи комплектов зимней формы — министр обороны

В рамках помощи Украине на время зимы из-за разрушения россией энергетической инфраструктуры Великобритания уже передала сотни генераторов и комплекты зимней формы для украинских военнослужащих.

Как сообщает Sky News, об этом в обращении в Палату общин во вторник сказал министр обороны Британии Бен Уоллес.

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«На сегодняшний день Великобритания передала Украине 900 генераторов и направила около 15 тысяч комплектов одежды для экстремальных холодов для украинских вооруженных сил, в частности одежду для холодной погоды, сверхпрочные спальные мешки и утепленные палатки», — отметил министр.

«Ожидается, что в Рождество будут доставлены еще 10 тысяч комплектов (зимней одежды). В общей сложности международное сообщество передало Украине около 1,23 миллиона зимних комплектов», — добавил он.

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