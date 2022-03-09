Британия объявила о новых авиационных санкциях против России — Finance.ua

Британия объявила о новых авиационных санкциях против России

Сегодня 15:13

Великобритания обнародовала в среду новые авиационные санкции, которые позволяют ей задерживать любые российские самолеты и запрещают экспорт авиационных или космических товаров в Россию.

Великобритания также ужесточит свой запрет на доступ российских самолетов — теперь это будет уголовным правонарушением.

Запрет распространяется на любые самолеты, принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные кем-либо, связанным с Россией или подсанкционными физическими или юридическими лицами, и будет включать право задерживать любые самолеты, принадлежащие лицам, связанным с Россией.

«Запрет самолетов под российским флагом в Великобритании и признание их присутствия уголовным преступлением причинит большую экономическую боль России и тем, кто приближен к Кремлю», — сказала министр иностранных дел Лиз Трасс.

Министерство иностранных дел заявило, что в среду предложит новое законодательство для выполнения мер, которые также включают в себя право изымать из британского реестра воздушных судов любые самолеты, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам.

Новые меры также позволят предотвратить экспорт в сфере авиации и космических разработок, включая страхование и перестрахование.

Это означает, что покрытие с существующих полисов будет отменено, а британские страховщики и перестраховщики не смогут выплачивать требования по существующим полисам в этих секторах, говорится в заявлении МИД Британии.

Как сообщалось, правительство Великобритании намерено прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года.

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