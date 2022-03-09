Британия объявила о новых авиационных санкциях против России — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Британия объявила о новых авиационных санкциях против России

Сегодня 15:13
43
Великобритания обнародовала в среду новые авиационные санкции, которые позволяют ей задерживать любые российские самолеты и запрещают экспорт авиационных или космических товаров в Россию.
Великобритания также ужесточит свой запрет на доступ российских самолетов — теперь это будет уголовным правонарушением.
Запрет распространяется на любые самолеты, принадлежащие, эксплуатируемые или зафрахтованные кем-либо, связанным с Россией или подсанкционными физическими или юридическими лицами, и будет включать право задерживать любые самолеты, принадлежащие лицам, связанным с Россией.
«Запрет самолетов под российским флагом в Великобритании и признание их присутствия уголовным преступлением причинит большую экономическую боль России и тем, кто приближен к Кремлю», — сказала министр иностранных дел Лиз Трасс.
Министерство иностранных дел заявило, что в среду предложит новое законодательство для выполнения мер, которые также включают в себя право изымать из британского реестра воздушных судов любые самолеты, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам.
Новые меры также позволят предотвратить экспорт в сфере авиации и космических разработок, включая страхование и перестрахование.
Это означает, что покрытие с существующих полисов будет отменено, а британские страховщики и перестраховщики не смогут выплачивать требования по существующим полисам в этих секторах, говорится в заявлении МИД Британии.
Как сообщалось, правительство Великобритании намерено прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года.
По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.