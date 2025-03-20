Британия не развернет в Украине миротворцев без США, — министр обороны — Finance.ua
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Британия не развернет в Украине миротворцев без США, — министр обороны

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Великобритания не отправит миротворческие силы в Украину без гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов.
Об этом заявил министр вооруженных сил Люк Поллард в эфире Times Radio, передает Politico.
Министр отметил, что реализация инициативы премьер-министра Кира Стармера по созданию «коалиции желающих» для контроля за потенциальным мирным соглашением между Украиной и россией зависит от привлечения США. Это противоречит заявлениям Дональда Трампа, который настаивает, что Соединенные Штаты не будут принимать в этом непосредственного участия.
Отвечая на вопрос, могут ли британские войска быть размещены в Украине, если США откажутся от участия, Поллард ответил:
«Нет, премьер-министр очень четко сказал, что для объединения европейских стран и других союзников со всего мира для подготовки силы, которая обеспечит мир, понадобится поддержка США, участие США. Это разговор, который у него был с президентом (Трампом. — Реед.) в Овальном кабинете. Это постоянный диалог, который мы ведем».
Его заявление прозвучало во время встречи военных лидеров из почти 30 стран, состоявшейся в четверг в Лондоне. Главной целью встречи было обсуждение деталей плана и подготовка «оперативной фазы» для обеспечения безопасности при прекращении огня.
Идея такого формата, активно поддерживаемая Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном, вызывает определенные вопросы. В частности, существуют сомнения относительно того, насколько реалистична эта инициатива без традиционной роли США как главного гаранта европейской безопасности.
По материалам:
УНІАН
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