Британец, нечаянно выбросивший в мусорник HDD с 7500 BTC, придумал новый план с применением ИИ — Finance.ua

Британец, нечаянно выбросивший в мусорник HDD с 7500 BTC, придумал новый план с применением ИИ Сегодня 03:12 — Финтех и Карты

Британец, нечаянно выбросивший в мусорник HDD с 7500 BTC, придумал новый план с применением ИИ

Наверное, многие слышали историю британского программиста Джеймса Хауэлла, который в 2013 году по ошибке выбросил жесткий диск компьютера, на котором было 7500 Bitcoin. У него в ящике стола хранились два 2,5-дюймовых диска, и он случайно выбросил рабочий HDD с криптовалютой.

С тех пор Джеймс Хауэллс безуспешно пытается вернуть накопитель. Он неоднократно обращался в городской совет Ньюпорта с просьбой разрешить ему искать диск на свалке. Но власти всякий раз отклоняли его просьбу, поскольку его «охота за сокровищами» считается опасной для окружающей среды.

Впрочем, Джеймс Хауэллс не сдается и разработал новый план поиска жесткого диска, поддерживающего хедж-фонд. Найти такое маленькое устройство среди более чем 100 тыс. тонн мусора инженер надеется с помощью искусственного интеллекта и автоматизации, которые помогут быстрее сортировать все отходы.

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У Хауэллса есть две версии этого нового плана. Первый план предусматривает сортировку всех 100 тыс. тонн мусора с применением сортировщиков, роботизированных собак Boston Dynamics Spot и специальной конвейерной ленты с автоматизированными системами сортировки. Этот план оценивается не менее $11 млн и займет от 9 до 12 месяцев. Вторая версия плана обойдется всего в $6 млн и продлится до 18 месяцев.

Оба плана требуют привлечения группы экспертов в различных отраслях, таких как раскопки свалок, управление отходами и удаление данных. Хоуэллс даже обратился за помощью к консультанту, работавшему в компании OnTrack. Она успешно восстановила 99% данных из разбившегося черного ящика космического корабля «Колумбия».

После раскопок Хауэллс планирует очистить и переработать как можно больше мусора, а остальное перезахоронить. Его команда даже изучает возможность постройки солнечной или ветряной электростанции на месте свалки. Идея состоит в том, чтобы причинить как можно меньше вреда окружающей среде. Также в случае успеха Хауэллс предлагает выплатить по 50 фунтов стерлингов каждому из 150 тыс. жителей Ньюпорта. Однако пока не известно, убедит ли это в конце концов власти дать зеленый свет операции.

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