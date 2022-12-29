Британцы создают электрический аналог Hummer с запасом хода 7000 км — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Британцы создают электрический аналог Hummer с запасом хода 7000 км

Технологии&Авто
20
Британцы создают электрический аналог Hummer с запасом хода 7000 км
Британцы создают электрический аналог Hummer с запасом хода 7000 км
Британская компания Fering Technologies разрабатывает автомобили с рекордным запасом хода. Электрический внедорожник Pioneer сможет проезжать до 7000 км. на одной заправке.
Фото и подробности новой модели появились на официальном сайте автопроизводителя.
Новый Fering Pioneer станет электрическим аналогом классического Hummer H1. Большой четырехдверный пикап имеет короткие свесы кузова и отличается неуклюжим дизайном. Автомобиль получил огромные 22,5-дюймовые внедорожные шины.
Размеры Fering Pioneer:
  • длина — 5526 мм;
  • ширина — 2000 мм;
  • высота — 1974 мм.
В основе электрокара лежит алюминиевый каркас, а кузовные панели выполнили из легких композитных материалов, поэтому масса получилась небольшой — 1,5 тонны. Еще столько же внедорожник может перевозить.
Британцы создают электрический аналог Hummer с запасом хода 7000 км
Электромобиль Fering Pioneer получит два двигателя с общим крутящим моментом в 800 Н∙м (мощность пока держится в секрете). Максимальная скорость составляет 125 км/ч.
Аккумуляторная батарея у электрокара небольшая — она обеспечивает всего 80 км запаса хода. Далее включается 95-сильный двигатель-генератор, работающий на биодизеле. Модульная конструкция авто позволяет установить несколько топливных баков — именно в этом случае можно проехать 7000 км на одной заправке. При желании один из баков можно заменить емкостью с питьевой водой.
На тестах новый Fering Pioneer продемонстрировал отличную проходимость — преодолевал 60-градусные подъемы и препятствия высотой в полметра. Клиренс внедорожника регулируется не более 300-800 мм, что позволяет форсировать 1,4-метровые броды.
Серийный Fering Pioneer появится в 2024 году и обойдется около 150 тыс. фунтов стерлингов ($180 000). Позже также представят шестиколесную версию модели.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.