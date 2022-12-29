Британцы создают электрический аналог Hummer с запасом хода 7000 км — Finance.ua

Британцы создают электрический аналог Hummer с запасом хода 7000 км Сегодня 02:32 — Технологии&Авто

Британцы создают электрический аналог Hummer с запасом хода 7000 км

Британская компания Fering Technologies разрабатывает автомобили с рекордным запасом хода. Электрический внедорожник Pioneer сможет проезжать до 7000 км. на одной заправке.

Фото и подробности новой модели появились на официальном сайте автопроизводителя.

Новый Fering Pioneer станет электрическим аналогом классического Hummer H1. Большой четырехдверный пикап имеет короткие свесы кузова и отличается неуклюжим дизайном. Автомобиль получил огромные 22,5-дюймовые внедорожные шины.

Размеры Fering Pioneer:

длина — 5526 мм;

ширина — 2000 мм;

высота — 1974 мм.

В основе электрокара лежит алюминиевый каркас, а кузовные панели выполнили из легких композитных материалов, поэтому масса получилась небольшой — 1,5 тонны. Еще столько же внедорожник может перевозить.

Электромобиль Fering Pioneer получит два двигателя с общим крутящим моментом в 800 Н∙м (мощность пока держится в секрете). Максимальная скорость составляет 125 км/ч.

Аккумуляторная батарея у электрокара небольшая — она обеспечивает всего 80 км запаса хода. Далее включается 95-сильный двигатель-генератор, работающий на биодизеле. Модульная конструкция авто позволяет установить несколько топливных баков — именно в этом случае можно проехать 7000 км на одной заправке. При желании один из баков можно заменить емкостью с питьевой водой.

На тестах новый Fering Pioneer продемонстрировал отличную проходимость — преодолевал 60-градусные подъемы и препятствия высотой в полметра. Клиренс внедорожника регулируется не более 300-800 мм, что позволяет форсировать 1,4-метровые броды.

Серийный Fering Pioneer появится в 2024 году и обойдется около 150 тыс. фунтов стерлингов ($180 000). Позже также представят шестиколесную версию модели.

Фокус По материалам:

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