Британцы назвали лучшие семейные кроссоверы 2023 года: рейтинг — Finance.ua

Британцы назвали лучшие семейные кроссоверы 2023 года: рейтинг
Британские эксперты назвали лучшие семейные кроссоверы 2023 года. Для этого они изучили данные о поломках автомобилей за последние 24 месяца. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Семейные кроссоверы отличаются высоким уровнем практичности и способны справиться почти с любой задачей. Они подходят для водителей с большой семьей.
В рейтинг вошли 10 семейных кроссоверов 2023 года. Эксперты выделили главные плюсы и минусы каждой из представленных моделей.
Топ 10 лучших семейных кроссоверов 2023 года:
10. Kia Sorento
Kia Sorento предлагает стильный дизайн и просторный интерьер. Кроме этого, кроссовер имеет богатое оснащение и практичнее многих конкурентов.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- стильный дизайн;
- просторный интерьер.
Минусы:
- большой расход топлива;
- неприятная управляемость.
9. Seat Tarraco
Seat Tarraco отличается красивым дизайном экстерьера и приятной управляемостью. Также эта модель предлагает семь посадочных мест.
Плюсы:
- стильный дизайн;
- низкий расход топлива;
- удобная информационно развлекательная система.
Минусы:
- мало места на третьем ряду сидений;
- небольшой выбор силовых установок.
8. Audi Q5
Audi Q5 имеет практичный интерьер с качественной отделкой. Еще одной сильной стороной кроссовера является его технологичность.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- большой выбор двигателей;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- скучный дизайн;
- неприятная управляемость;
- некоторые опции слишком дорогие.
7. Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace не только спортивный, но и практичный кроссовер. Эта модель отличается отточенной управляемостью и просторным интерьером.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- удобная информационно-развлекательная система;
- приятная управляемость.
Минусы:
- небольшой запас хода на электротяге в гибридной версии;
- высокая стоимость.
6. Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq не только очень практичный, но и достаточно доступный кроссовер. Эта модель предлагается с множеством двигателей на выбор.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- невысокая стоимость;
- большой выбор двигателей.
Минусы:
- нет гибридной версии;
- Крепеж Isofix не предусмотрен для третьего ряда сидений;
- жесткая подвеска.
5. BMW X3
BMW X3 сочетает современные технологии и роскошный интерьер. Также этот кроссовер отличается приятной управляемостью.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- мощные двигатели;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- небогатое оснащение;
- большой расход топлива;
- нет семиместных версий.
4. Volvo XC60
Volvo XC60 предлагает стильный дизайн и просторный интерьер. Это очень практичная модель, отличающаяся высоким уровнем безопасности.
Плюсы:
- роскошный интерьер;
- стильный дизайн;
- высокий уровень безопасности.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- коробка передач работает нестабильно;
- слишком медленный.
3. Hyundai Santa Fe
Новый Hyundai Santa Fe отличается футуристическим дизайном и богатым оснащением. Это практичная модель с просторным интерьером.
Плюсы:
- большой выбор двигателей;
- просторный интерьер;
- способен буксировать тяжелые прицепы.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- большие габариты.
2. Land Rover Discovery Sport
Несмотря на то, что Land Rover Discovery Sport является моделью начального уровня в модельном ряду бренда, он предлагает почти все возможности более дорогих внедорожников. Этот кроссовер предлагает приятную управляемость и стильный дизайн.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- способен справиться с бездорожьем;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- большой расход топлива;
- маломощные двигатели;
- не все версии предлагаются с семиместным интерьером.
1. Nissan X-Trail
Новый Nissan X-Trail во многом превосходит своего предшественника. Это практичный кроссовер с приятной управляемостью.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- качественный интерьер;
- есть семиместные версии.
Минусы:
- не самый низкий расход топлива;
- небольшой багажник;
- жесткая подвеска.
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