Британцы назвали лучшие семейные кроссоверы 2023 года: рейтинг — Finance.ua
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Британцы назвали лучшие семейные кроссоверы 2023 года: рейтинг

Технологии&Авто
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Британские эксперты назвали лучшие семейные кроссоверы 2023 года. Для этого они изучили данные о поломках автомобилей за последние 24 месяца. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Семейные кроссоверы отличаются высоким уровнем практичности и способны справиться почти с любой задачей. Они подходят для водителей с большой семьей.
В рейтинг вошли 10 семейных кроссоверов 2023 года. Эксперты выделили главные плюсы и минусы каждой из представленных моделей.

Топ 10 лучших семейных кроссоверов 2023 года:

10. Kia Sorento

Kia Sorento предлагает стильный дизайн и просторный интерьер. Кроме этого, кроссовер имеет богатое оснащение и практичнее многих конкурентов.
Плюсы:
  • комфортная подвеска;
  • стильный дизайн;
  • просторный интерьер.
Минусы:
  • большой расход топлива;
  • неприятная управляемость.

9. Seat Tarraco

Seat Tarraco отличается красивым дизайном экстерьера и приятной управляемостью. Также эта модель предлагает семь посадочных мест.
Плюсы:
  • стильный дизайн;
  • низкий расход топлива;
  • удобная информационно развлекательная система.
Минусы:
  • мало места на третьем ряду сидений;
  • небольшой выбор силовых установок.

8. Audi Q5

Audi Q5 имеет практичный интерьер с качественной отделкой. Еще одной сильной стороной кроссовера является его технологичность.
Плюсы:
  • богатое оснащение;
  • большой выбор двигателей;
  • роскошный интерьер.
Минусы:
  • скучный дизайн;
  • неприятная управляемость;
  • некоторые опции слишком дорогие.

7. Jaguar F-Pace

Jaguar F-Pace не только спортивный, но и практичный кроссовер. Эта модель отличается отточенной управляемостью и просторным интерьером.
Плюсы:
  • просторный интерьер;
  • удобная информационно-развлекательная система;
  • приятная управляемость.
Минусы:
  • небольшой запас хода на электротяге в гибридной версии;
  • высокая стоимость.

6. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq не только очень практичный, но и достаточно доступный кроссовер. Эта модель предлагается с множеством двигателей на выбор.
Плюсы:
  • просторный интерьер;
  • невысокая стоимость;
  • большой выбор двигателей.
Минусы:
  • нет гибридной версии;
  • Крепеж Isofix не предусмотрен для третьего ряда сидений;
  • жесткая подвеска.

5. BMW X3

BMW X3 сочетает современные технологии и роскошный интерьер. Также этот кроссовер отличается приятной управляемостью.
Плюсы:
  • приятная управляемость;
  • мощные двигатели;
  • роскошный интерьер.
Минусы:
  • небогатое оснащение;
  • большой расход топлива;
  • нет семиместных версий.

4. Volvo XC60

Volvo XC60 предлагает стильный дизайн и просторный интерьер. Это очень практичная модель, отличающаяся высоким уровнем безопасности.
Плюсы:
  • роскошный интерьер;
  • стильный дизайн;
  • высокий уровень безопасности.
Минусы:
  • неприятная управляемость;
  • коробка передач работает нестабильно;
  • слишком медленный.

3. Hyundai Santa Fe

Новый Hyundai Santa Fe отличается футуристическим дизайном и богатым оснащением. Это практичная модель с просторным интерьером.
Плюсы:
  • большой выбор двигателей;
  • просторный интерьер;
  • способен буксировать тяжелые прицепы.
Минусы:
  • неприятная управляемость;
  • большие габариты.

2. Land Rover Discovery Sport

Несмотря на то, что Land Rover Discovery Sport является моделью начального уровня в модельном ряду бренда, он предлагает почти все возможности более дорогих внедорожников. Этот кроссовер предлагает приятную управляемость и стильный дизайн.
Плюсы:
  • приятная управляемость;
  • способен справиться с бездорожьем;
  • роскошный интерьер.
Минусы:
  • большой расход топлива;
  • маломощные двигатели;
  • не все версии предлагаются с семиместным интерьером.

1. Nissan X-Trail

Новый Nissan X-Trail во многом превосходит своего предшественника. Это практичный кроссовер с приятной управляемостью.
Плюсы:
  • приятная управляемость;
  • качественный интерьер;
  • есть семиместные версии.
Минусы:
  • не самый низкий расход топлива;
  • небольшой багажник;
  • жесткая подвеска.
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По материалам:
Фокус
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