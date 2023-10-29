Британцы назвали лучшие компактные электромобили 2023 года (фото) — Finance.ua
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Британцы назвали лучшие компактные электромобили 2023 года (фото)

Технологии&Авто
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Британские эксперты назвали лучшие электромобили 2023 года с компактными габаритами. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов. Рейтинг был опубликован на сайте Autocar.
Небольшие электрокары лучше подходят для эксплуатации в городе. Такие автомобили не только экономны, но и просты в управлении.
В рейтинг вошли 8 компактных электромобилей, которые можно купить новыми в 2023 году. Эксперты выделили их главные преимущества и недостатки.

Топ-8 лучших компактных электромобилей 2023 года:

8. GWM Ora Funky Cat

Британцы назвали лучшие компактные электромобили 2023 года (фото)
Ora Funky Cat от Great Wall Motors отличается необычным дизайном и просторным интерьером. Кроме этого электромобиль обладает приятной управляемостью по меркам своего класса.
Плюсы:
  • стильный дизайн;
  • просторный интерьер;
  • приятная управляемость.
Минусы:
  • небогатое оснащение;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • небольшой запас хода.

7. Honda E

Британцы назвали лучшие компактные электромобили 2023 года (фото)
Honda E имеет целый ряд необычных решений, среди которых расположение электромотора сзади и камеры вместо боковых зеркал заднего вида. Также это довольно практичный электрокар с приятной управляемостью.
Плюсы:
  • стильный дизайн;
  • неплохая динамика;
  • приятная управляемость.

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Минусы:
  • небольшой запас хода;
  • высокая стоимость;
  • небольшой багажник.

6. BYD Dolphin

Британцы назвали лучшие компактные электромобили 2023 года (фото)
BYD Dolphin дешевле своих конкурентов, но предлагает богатое оснащение и большой запас хода. Кроме этого, модель имеет просторный интерьер.
Плюсы:
  • большой запас хода;
  • дешевле конкурентов;
  • богатое оснащение.
Минусы:
  • неприятная управляемость;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

5. Mazda MX-30

Британцы назвали лучшие компактные электромобили 2023 года (фото)
Первый электромобиль Mazda сильно отличается от конкурентов. У кроссовера есть необычная задняя боковая дверь, а также роскошный салон с удобными органами управления.
Плюсы:
  • роскошный интерьер;
  • стильный дизайн;
  • приятная управляемость.
Минусы:
  • небольшой запас хода;
  • неудобная задняя боковая дверь;
  • слишком тяжелый.

4. Mini Electric

Британцы назвали лучшие компактные электромобили 2023 года (фото)
Mini Electric предлагает все то, за что водители полюбили автомобили этого бренда, но с электрической силовой установкой. Хэтчбек обладает приятной управляемостью и стильным дизайном.
Плюсы:
  • приятная управляемость;
  • стильный дизайн;
  • хорошая динамика.
Минусы:
  • небольшой запас хода;
  • маленькая батарея;
  • не самый практичный интерьер.

3. Vauxhall/Opel Corsa Electric

Британцы назвали лучшие компактные электромобили 2023 года (фото)
Электрическая версия Opel Corsa обладает большим запасом хода в реальных условиях и стильным дизайном. Также приятно удивляет отзывчивая информационно-развлекательная система.
Плюсы:
  • большой запас хода;
  • стильный дизайн.
Минусы:
  • неприятная управляемость;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • неудобная посадка водителя.

2. Fiat 500e

Британцы назвали лучшие компактные электромобили 2023 года (фото)
Новый Fiat 500e остался узнаваемым, но во многом превосходит своего предшественника. Компактный хэтчбек имеет приятную управляемость и богатое оснащение.
Плюсы:
  • стильный дизайн;
  • богатое оснащение;
  • приятная управляемость.
Минусы:
  • неудобная посадка водителя;
  • небольшой запас хода;
  • неудобное расположение педалей.

1. Peugeot e-208

Британцы назвали лучшие компактные электромобили 2023 года (фото)
Peugeot e-208 обладает стильным дизайном и предлагает большой запас хода. Также привлекает самобытный интерьер хэтчбека и богатое оснащение.
Плюсы:
  • большой аккумулятор;
  • комфортная подвеска;
  • хорошая динамика.
Минусы:
  • неприятная управляемость;
  • не самый качественный интерьер;
  • мало места на заднем ряду сидений.
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По материалам:
Фокус
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