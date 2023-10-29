Британцы назвали лучшие компактные электромобили 2023 года (фото) — Finance.ua

Британцы назвали лучшие компактные электромобили 2023 года (фото) Сегодня 22:10 — Технологии&Авто

Британские эксперты назвали лучшие электромобили 2023 года с компактными габаритами. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов. Рейтинг был опубликован на сайте Autocar.

Небольшие электрокары лучше подходят для эксплуатации в городе. Такие автомобили не только экономны, но и просты в управлении.

В рейтинг вошли 8 компактных электромобилей, которые можно купить новыми в 2023 году. Эксперты выделили их главные преимущества и недостатки.

Топ-8 лучших компактных электромобилей 2023 года:

8. GWM Ora Funky Cat

Ora Funky Cat от Great Wall Motors отличается необычным дизайном и просторным интерьером. Кроме этого электромобиль обладает приятной управляемостью по меркам своего класса.

Плюсы:

стильный дизайн;

просторный интерьер;

приятная управляемость.

Минусы:

небогатое оснащение;

неудобная информационно-развлекательная система;

небольшой запас хода.

7. Honda E

Honda E имеет целый ряд необычных решений, среди которых расположение электромотора сзади и камеры вместо боковых зеркал заднего вида. Также это довольно практичный электрокар с приятной управляемостью.

Плюсы:

стильный дизайн;

неплохая динамика;

приятная управляемость.

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Минусы:

небольшой запас хода;

высокая стоимость;

небольшой багажник.

6. BYD Dolphin

BYD Dolphin дешевле своих конкурентов, но предлагает богатое оснащение и большой запас хода. Кроме этого, модель имеет просторный интерьер.

Плюсы:

большой запас хода;

дешевле конкурентов;

богатое оснащение.

Минусы:

неприятная управляемость;

неудобная информационно-развлекательная система.

5. Mazda MX-30

Первый электромобиль Mazda сильно отличается от конкурентов. У кроссовера есть необычная задняя боковая дверь, а также роскошный салон с удобными органами управления.

Плюсы:

роскошный интерьер;

стильный дизайн;

приятная управляемость.

Минусы:

небольшой запас хода;

неудобная задняя боковая дверь;

слишком тяжелый.

4. Mini Electric

Mini Electric предлагает все то, за что водители полюбили автомобили этого бренда, но с электрической силовой установкой. Хэтчбек обладает приятной управляемостью и стильным дизайном.

Плюсы:

приятная управляемость;

стильный дизайн;

хорошая динамика.

Минусы:

небольшой запас хода;

маленькая батарея;

не самый практичный интерьер.

3. Vauxhall/Opel Corsa Electric

Электрическая версия Opel Corsa обладает большим запасом хода в реальных условиях и стильным дизайном. Также приятно удивляет отзывчивая информационно-развлекательная система.

Плюсы:

большой запас хода;

стильный дизайн.

Минусы:

неприятная управляемость;

мало места на заднем ряду сидений;

неудобная посадка водителя.

2. Fiat 500e

Новый Fiat 500e остался узнаваемым, но во многом превосходит своего предшественника. Компактный хэтчбек имеет приятную управляемость и богатое оснащение.

Плюсы:

стильный дизайн;

богатое оснащение;

приятная управляемость.

Минусы:

неудобная посадка водителя;

небольшой запас хода;

неудобное расположение педалей.

1. Peugeot e-208

Peugeot e-208 обладает стильным дизайном и предлагает большой запас хода. Также привлекает самобытный интерьер хэтчбека и богатое оснащение.

Плюсы:

большой аккумулятор;

комфортная подвеска;

хорошая динамика.

Минусы:

неприятная управляемость;

не самый качественный интерьер;

мало места на заднем ряду сидений.

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Фокус По материалам:

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