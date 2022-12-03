Британцы готовят недорогой электрокроссовер с запасом хода более 400 км — Finance.ua

Британцы готовят недорогой электрокроссовер с запасом хода более 400 км Сегодня 22:12 — Фондовый рынок

Новый электрический кроссовер будет построен на базе хэтчбека MG 4. Модель предложат с задним и полным приводом в версиях мощностью до 450 л.с. Линейку MG скоро пополнит новый электрический кроссовер. Его должны представить к 2025 году.

Об этом стало известно британскому изданию Autocar, пишет u-news.

Новый электрокроссовер станет альтернативой модели MG Marvel R.

Выяснилось, что хотя этот электрокар уже продается в Европе (вскоре появится и в Украине), в Великобритании он не будет представлен. Дело в том, что его конструкция не позволяет создать праворульную версию.

Вполне возможно, что кроссовер также назовут MG Marvel R, и он станет вторым поколением модели. Его построят на платформе MSP, используемой электромобилем MG 4. Именно на основе этого хэтчбека и будет создан кроссовер. Скорее всего, его внешность будет выдержана в столь же рубленном стиле. Силовые установки также заимствуют у MG 4.

Заднеприводные версии оснастят моторами мощностью 170 и 204 л. с., а также батареями на 51 и 64 кВтч. Более «дальнобойный» вариант сможет проехать более 400 км без подзарядки.

Полноприводный вариант получит два мотора с суммарной отдачей 450 л. с. и сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 4 с.

Максимальная скорость всех модификаций будет ограничена на 160 км/ч.

В общей сложности на платформе MSP планируют создать 14 различных электрических моделей MG и других марок концерна SAIC. В частности, эту архитектуру будут использовать MG HS, ZS и 5 нового поколения.

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