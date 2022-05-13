Бриллиант «Красный Крест» был продан на аукционе за $12 миллионов — Finance.ua
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Бриллиант «Красный Крест» был продан на аукционе за $12 миллионов

Сегодня 18:00Мир
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Фото: christies.comФото: christies.com
В Женеве на аукционе Christie’s был продан крупнейший в мире желтый бриллиант «Красный Крест» весом 205 карат за $12 млн ($14,3 млн с учетом комиссии).
Об этом идет речь в сообщении аукционного дома.
Как сообщили организаторы аукциона, часть средств от продажи драгоценных камней будет направлена в фонд Международного комитета Красного креста.
Бриллиант выставлялся на торги уже в третий раз. Впервые в 1918 году его купила лондонская ювелирная фирма SJ Phillips. В 1973 году драгоценный камень снова продан за 1,8 млн швейцарских франков.
Камень получил свое название за особую огранку в виде мальтийского креста. Бриллиант был получен из необработанного алмаза, найденного на руднике De Beers в Южной Африке в 1901 году.
По материалам: Мінфін.com.ua
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