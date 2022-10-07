Bridgestone выпустит шины, предупреждающие о степени их повреждения — Finance.ua
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Bridgestone выпустит шины, предупреждающие о степени их повреждения

Технологии&Авто
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Bridgestone выпустит шины, предупреждающие о степени их повреждения
Bridgestone выпустит шины, предупреждающие о степени их повреждения
Японская компания Bridgestone в 2024 году планирует выпустить интеллектуальные шины, передающие данные о степени их повреждения.
Об этом сообщает агентство Nikkei.
Новые шины оснащены метками радиочастотной идентификации (RFID), позволяющими подключаться к специальному сервису облаков и передавать туда данные. В частности, микросхемы в режиме реального времени будут передавать информацию об уровне давления воздуха в шинах и степени их износа. Это позволит производить их своевременную замену.
Также повышение эффективности эксплуатации шин снизит уровень выбросов углекислого газа.
Компания намерена полностью перейти на эти новые шины для грузовиков и автобусов, а затем рассмотреть возможность выпуска шин для легковых автомобилей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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