Bridgestone выпустит шины, предупреждающие о степени их повреждения — Finance.ua

Bridgestone выпустит шины, предупреждающие о степени их повреждения
Японская компания Bridgestone в 2024 году планирует выпустить интеллектуальные шины, передающие данные о степени их повреждения.
Об этом сообщает агентство Nikkei.
Новые шины оснащены метками радиочастотной идентификации (RFID), позволяющими подключаться к специальному сервису облаков и передавать туда данные. В частности, микросхемы в режиме реального времени будут передавать информацию об уровне давления воздуха в шинах и степени их износа. Это позволит производить их своевременную замену.
Также повышение эффективности эксплуатации шин снизит уровень выбросов углекислого газа.
Компания намерена полностью перейти на эти новые шины для грузовиков и автобусов, а затем рассмотреть возможность выпуска шин для легковых автомобилей.
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