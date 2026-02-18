Бренды воюют за ваше внимание на Супербоуле: сколько стоит самое дорогое шоу планеты Сегодня 10:43

Супербоул превратился в одно из самых масштабных телевизионных и рекламных событий в мире

Супербоул в США — это больше, чем финал сезона по американскому футболу. Для страны это фактически национальное событие: миллионы людей на несколько часов откладывают дела, а телевизионная аудитория превышает 100 млн зрителей только внутри США. И хотя в центре внимания спорт, значительная часть аудитории смотрит трансляцию ради рекламы и шоу в перерыве.

Как все начиналось

Первый матч состоялся 15 января 1967 года в Лос-Анджелесе. Тогда это был финал между чемпионами двух отдельных лиг — NFL и AFL, конкурировавших между собой за игроков, зрителей и телевизионные контракты.

Затем лиги объединились, а ежегодный финальный матч между их чемпионами получил название Super Bowl. За десятилетие событие превратилось в главный спортивный ритуал США.

Рекламный эфир дороже игры

Супербоул остается самым рейтинговым телевизионным событием страны. Мировая аудитория превышает 200 млн зрителей.

Отдельный феномен — реклама. Тридцатисекундный ролик во время трансляции стоит от 7 млн долларов. Несмотря на развитие стримингов, спрос на эти слоты стабильный.

По данным Prosper Insights&Analytics, 71% американцев воспринимают рекламу Супербоула как отдельный вид развлечения. Почти каждый пятый зритель смотрит матч, прежде всего, ради рекламных пауз. Около 80% аудитории не переключают канал во время рекламных блоков.

Для сравнения: в 1967 году 30 секунд рекламы стоили 42 тыс. долларов, а аудитория составляла 24 млн человек.

Риск и большие деньги

Попасть в рекламную паузу супербоула могут далеко не все бренды. Кроме бюджета, компания должна быть готова к резкому росту интереса и спроса.

Показательный пример — криптобиржа Coinbase, которая несколько лет назад запустила минималистичную рекламу с QR-кодом. После трансляции сайт компании не выдержал наплыва пользователей и временно перестал работать.

Другой пример — стратегия Volvo в 2015 году. Пока конкуренты — Nissan, Lexus, Toyota, Kia и Fiat — покупали эфирное время, Volvo запустила кампанию в Twitter с розыгрышем модели XC60. Зрители должны публиковать твиты с хештегом VolvoContest во время рекламы конкурентов. В результате бренд стал одним из лидеров трендов в соцсети, а продажи XC60 выросли без затрат на телевизионный слот.

Экономика Супербоула

Доходы от одного Супербоула, по разным оценкам, превышают 600 млн долларов. Финал влияет не только на телеканалы и бренды, но и на спортивный бизнес в целом.

К примеру, по оценкам Forbes, клуб «Даллас Ковбойз» оценивается примерно в 10 млрд долларов, хотя последний раз выигрывал Супербоул более 30 лет назад. Для сравнения, футбольные гранды «Реал» (Мадрид) и «Манчестер Юнайтед» оцениваются около 6 млрд долларов каждый.

Билеты на матч стоят от 950−1000 долларов за места на верхних ярусах. Ближе к дате игры большинство билетов оказывается у перекупов, и цена может стартовать от 4500 долларов.

Отдельный сегмент — ставки. По оценкам букмекеров, общий объем ставок на Супербоул в прошлом году составил около 24 млрд долларов.

