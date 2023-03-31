Бренды OnePlus и OPPO могут уйти из некоторых европейских стран — Finance.ua
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Бренды OnePlus и OPPO могут уйти из некоторых европейских стран

Фондовый рынок
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Бренды OnePlus и OPPO могут уйти из некоторых европейских стран
Бренды OnePlus и OPPO могут уйти из некоторых европейских стран
Прошлый год не был легок и для рынка смартфонов. В Европе продажи снизились на 17%. Но для отдельных брендов было еще больше проблем, в частности, для концерна BBK. Так, например, падение продаж OPPO в европейском регионе составило 39% в четвертом квартале.
Об этом пишет Mezha.Media.
Дополнительных трудностей для OnePlus и OPPO добавили патентные судебные тяжбы, которые даже приостановили продажи в Германии. Такие же иски в Великобритании, Финляндии, Швеции и Нидерландах, но там они не повлияли на продажи смартфонов.
Теперь издание 36Krypton со ссылками на собственные источники в компании сообщает, что компании намерены уйти из некоторых европейских стран. Это касается, по меньшей мере, Германии, Великобритании, Франции и Нидерландов.
Правда, официальная позиция пока отрицает такие слухи.
OnePlus не выйдет из Европы и Великобритании и будет поддерживать стабильную деятельность на местных рынках. OnePlus продолжит инвестировать в Европу и предоставлять более инновационные продукты и решения своим пользователям.
Последний запуск OPPO Find X6 даже не рассказал о планах по глобальным продажам, что также может быть связано с рассмотрением дальнейшей стратегии компании. А вот будущий планшет OnePlus Pad все-таки должен добраться до европейского рынка.
По материалам:
mezha.media
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