Бренды OnePlus и OPPO могут уйти из некоторых европейских стран — Finance.ua

Бренды OnePlus и OPPO могут уйти из некоторых европейских стран 31.03.2023, 01:36 — Фондовый рынок

Бренды OnePlus и OPPO могут уйти из некоторых европейских стран

Прошлый год не был легок и для рынка смартфонов. В Европе продажи снизились на 17%. Но для отдельных брендов было еще больше проблем, в частности, для концерна BBK. Так, например, падение продаж OPPO в европейском регионе составило 39% в четвертом квартале.

Об этом пишет Mezha.Media.

Дополнительных трудностей для OnePlus и OPPO добавили патентные судебные тяжбы, которые даже приостановили продажи в Германии. Такие же иски в Великобритании, Финляндии, Швеции и Нидерландах, но там они не повлияли на продажи смартфонов.

Теперь издание 36Krypton со ссылками на собственные источники в компании сообщает , что компании намерены уйти из некоторых европейских стран. Это касается, по меньшей мере, Германии, Великобритании, Франции и Нидерландов.

Правда, официальная позиция пока отрицает такие слухи.

OnePlus не выйдет из Европы и Великобритании и будет поддерживать стабильную деятельность на местных рынках. OnePlus продолжит инвестировать в Европу и предоставлять более инновационные продукты и решения своим пользователям.

Последний запуск OPPO Find X6 даже не рассказал о планах по глобальным продажам, что также может быть связано с рассмотрением дальнейшей стратегии компании. А вот будущий планшет OnePlus Pad все-таки должен добраться до европейского рынка.

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