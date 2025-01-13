Бренд Versace выставлен на продажу: известен потенциальный покупатель — Finance.ua

Бренд Versace выставлен на продажу: известен потенциальный покупатель Сегодня 18:05 — Фондовый рынок

Бренд Versace выставлен на продажу: известен потенциальный покупатель

Capri Holdings ищет покупателя для своего люксового бренда Versace из-за падения продаж. Итальянский дом моды Prada рассматривается как потенциальный покупатель, оценочная стоимость сделки — до $2,19 млрд.

Компания Capri Holdings, владеющая такими известными люкс-брендами, как Michael Kors и Jimmy Choo, выставила на продажу свою дочернюю компанию и модный дом Versace. Об этом пишет международное информагентство Reuters.

По информации Reuters, компания Capri Holdings испытывает трудности из-за падения продаж в глобальном секторе роскоши, объем которого составляет 400 млрд долларов. Доверие в этом сегменте пошатнулось из-за сокращения расходов состоятельных китайцев и завершения длительного периода бума продаж.

В ноябре компания Tapestry, владеющая брендом Coach, отказалась от сделки на 8,5 млрд долларов по покупке Capri Holdings, которой также принадлежат бренды Michael Kors и Jimmy Choo.

После того как это соглашение о создании американского конгломерата класса «люкс» провалилось, руководство Capri Holdings не исключало возможности потенциальных продаж своих брендов.

Capri Holdings наняла Barclays для анализа стратегических вариантов, включая продажу своих брендов Versace и Jimmy Choo, сообщили Reuters два человека, непосредственно знакомые с этим вопросом.

Один источник сказал, что вся группа Capri Holdings также может быть выставлена ​​на продажу.

По оценке аналитиков Bernstein, стоимость Versace составляет от $1,75 млрд до $2,19 млрд, без учета долгов.

Отмечается, что итальянский модный дом Prada среди потенциальных покупателей и сейчас работает с международным банком Citi, чтобы оценить любое предложение.

УНН По материалам:

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