Бренд Versace выставлен на продажу: известен потенциальный покупатель — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бренд Versace выставлен на продажу: известен потенциальный покупатель

Фондовый рынок
23
Бренд Versace выставлен на продажу: известен потенциальный покупатель
Бренд Versace выставлен на продажу: известен потенциальный покупатель
Capri Holdings ищет покупателя для своего люксового бренда Versace из-за падения продаж. Итальянский дом моды Prada рассматривается как потенциальный покупатель, оценочная стоимость сделки — до $2,19 млрд.
Компания Capri Holdings, владеющая такими известными люкс-брендами, как Michael Kors и Jimmy Choo, выставила на продажу свою дочернюю компанию и модный дом Versace. Об этом пишет международное информагентство Reuters.
По информации Reuters, компания Capri Holdings испытывает трудности из-за падения продаж в глобальном секторе роскоши, объем которого составляет 400 млрд долларов. Доверие в этом сегменте пошатнулось из-за сокращения расходов состоятельных китайцев и завершения длительного периода бума продаж.
В ноябре компания Tapestry, владеющая брендом Coach, отказалась от сделки на 8,5 млрд долларов по покупке Capri Holdings, которой также принадлежат бренды Michael Kors и Jimmy Choo.
После того как это соглашение о создании американского конгломерата класса «люкс» провалилось, руководство Capri Holdings не исключало возможности потенциальных продаж своих брендов.
Capri Holdings наняла Barclays для анализа стратегических вариантов, включая продажу своих брендов Versace и Jimmy Choo, сообщили Reuters два человека, непосредственно знакомые с этим вопросом.
Один источник сказал, что вся группа Capri Holdings также может быть выставлена ​​на продажу.
По оценке аналитиков Bernstein, стоимость Versace составляет от $1,75 млрд до $2,19 млрд, без учета долгов.
Отмечается, что итальянский модный дом Prada среди потенциальных покупателей и сейчас работает с международным банком Citi, чтобы оценить любое предложение.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.