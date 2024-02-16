Бренд Lancia представил первую за 13 лет новую модель — Finance.ua

Бренд Lancia представил первую за 13 лет новую модель Сегодня 03:47 — Технологии&Авто

Бренд Lancia представил первую за 13 лет новую модель, Фото: uamotors.com.ua

Автомобильная корпорация Stellantis вывела на рынок новую модель автомобиля Lancia.

Речь идет о хэтчбеке Lancia Ypsilon модельного ряда 2024 года. Актуальная Lancia Ypsilon дебютировала на европейском авторынке в 2011 году. Таким образом, она давно устарела.

Lancia Ypsilon стала первым электрокаром в модельном ряду итальянского бренда. Позже будут представлены гибридные модификации хэтчбека с бензиновыми ДВС. За основу при проектировании Ypsilon была взята платформа от Peugeot 208/e-208.

Фото: uamotors.com.ua

В салоне автомобиля установлен 10,25 дисплея. Для зарядки гаджетов предусмотрена беспроводная зарядная панель и порты USB-C. Электрический хэтчбек получил специальную аудиосистему, внешнее освещение и специальный фильтр для кондиционера, удаляющий 99% вредных частиц.

Мощность силовой установки Ypsilon равна 154 л. с. (260 Нм). Емкость тяговой батареи составляет 51 кВт*ч. В смешанном цикле WLPT автомобиль способен преодолеть на одном заряде 403 км. Кстати, аналогичная комбинация силовой установки и АКБ нашла применение у Opel e-Corsa.

Фото: uamotors.com.ua

uamotors По материалам:

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