Бренд Lancia представил первую за 13 лет новую модель — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бренд Lancia представил первую за 13 лет новую модель

Технологии&Авто
15
Бренд Lancia представил первую за 13 лет новую модель
Бренд Lancia представил первую за 13 лет новую модель, Фото: uamotors.com.ua
Автомобильная корпорация Stellantis вывела на рынок новую модель автомобиля Lancia.
Речь идет о хэтчбеке Lancia Ypsilon модельного ряда 2024 года. Актуальная Lancia Ypsilon дебютировала на европейском авторынке в 2011 году. Таким образом, она давно устарела.
Lancia Ypsilon стала первым электрокаром в модельном ряду итальянского бренда. Позже будут представлены гибридные модификации хэтчбека с бензиновыми ДВС. За основу при проектировании Ypsilon была взята платформа от Peugeot 208/e-208.
Фото: uamotors.com.ua
Фото: uamotors.com.ua
В салоне автомобиля установлен 10,25 дисплея. Для зарядки гаджетов предусмотрена беспроводная зарядная панель и порты USB-C. Электрический хэтчбек получил специальную аудиосистему, внешнее освещение и специальный фильтр для кондиционера, удаляющий 99% вредных частиц.
Мощность силовой установки Ypsilon равна 154 л. с. (260 Нм). Емкость тяговой батареи составляет 51 кВт*ч. В смешанном цикле WLPT автомобиль способен преодолеть на одном заряде 403 км. Кстати, аналогичная комбинация силовой установки и АКБ нашла применение у Opel e-Corsa.
Фото: uamotors.com.ua
Фото: uamotors.com.ua
По материалам:
uamotors
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.