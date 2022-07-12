Бразилия намерена покупать у россии дешевый дизель — Finance.ua
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Бразилия намерена покупать у россии дешевый дизель

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Бразилия хочет заключить соглашение с россией о закупке дешевого дизеля.
Об этом заявил президент страны Жаир Болсонару, цитирует Reuters.
Болсонару не сообщил никаких подробностей.
«Это имеет смысл и в конечном счете может произойти», — сказал высокопоставленный чиновник Министерства экономики на условиях анонимности, отказавшись сообщить подробности.
Как пишет агентство, высокие цены на топливо подорвали надежды Болсонару на переизбрание перед октябрьским голосованием, в результате чего он отстает в опросах общественного мнения от бывшего лидера левых Луиза Инасио Лула да Силвы.
Не понятно, как Бразилия будет покупать российское дизельное топливо, не столкнувшись с западными санкциями, наложенными на Москву из-за ее вторжения в Украину.
Болсонару проигнорировал просьбу США и встретился с путиным всего за несколько дней до начала войны. С тех пор он заявлял, что его отношения с российским лидером позволили Бразилии сохранить доступ к удобрениям, имеющим решающее значение для крупного агропромышленного сектора страны.
По материалам:
УНІАН
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