Бразилия намерена покупать у россии дешевый дизель — Finance.ua

Бразилия намерена покупать у россии дешевый дизель Сегодня 14:33

Бразилия хочет заключить соглашение с россией о закупке дешевого дизеля.

Об этом заявил президент страны Жаир Болсонару, цитирует Reuters

Болсонару не сообщил никаких подробностей.

«Это имеет смысл и в конечном счете может произойти», — сказал высокопоставленный чиновник Министерства экономики на условиях анонимности, отказавшись сообщить подробности.

Как пишет агентство, высокие цены на топливо подорвали надежды Болсонару на переизбрание перед октябрьским голосованием, в результате чего он отстает в опросах общественного мнения от бывшего лидера левых Луиза Инасио Лула да Силвы.

Не понятно, как Бразилия будет покупать российское дизельное топливо, не столкнувшись с западными санкциями, наложенными на Москву из-за ее вторжения в Украину.

Болсонару проигнорировал просьбу США и встретился с путиным всего за несколько дней до начала войны. С тех пор он заявлял, что его отношения с российским лидером позволили Бразилии сохранить доступ к удобрениям, имеющим решающее значение для крупного агропромышленного сектора страны.

УНІАН По материалам:

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