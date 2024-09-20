Бразильская Tesla: презентован дешевый электрокроссовер с запасом хода 1000 км (фото) — Finance.ua

Бразильская Tesla: презентован дешевый электрокроссовер с запасом хода 1000 км (фото) Сегодня 04:08 — Технологии&Авто

Бразильская Tesla: презентован дешевый электрокроссовер с запасом хода 1000 км (фото)

Бразильский стартап Lecar представил свою дебютную модель 459 Hybrid. Компактный кроссовер начнут продавать с 2026 года по цене от 147 900 реалов ($26 900).

Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

Новый Lecar 459 Hybrid снаружи очень напоминает Tesla Model Y. У него схожий обтекаемый силуэт с выраженным «носом», аркообразной крышей и заостренной задней частью. Продолговатые фары и выдвижные двери тоже выдержаны в стилистике Tesla.

Впрочем, бразильское авто значительно компактнее — 4350 мм в длину при колесной базе в 2700 мм. Масса автомобиля составляет 1396 кг, а объем багажника составляет 530 л.

Кроссовер Lecar 459 Hybrid оснащен 163-сильным мотором на задней оси и может разогнаться до 100 км/ч за 10,9 с. Аккумуляторная батарея емкостью 18,4 кВт∙ч позволяет проехать 100 км без подзарядки.

Кроме того, установлен мотор-генератор — 1,0-литровый бензиновый двигатель на 122 л.с. Суммарный запас хода составляет 1000 км. Кроме того, известно, что кроссовер получит систему полуавтономного движения.

Производство Lecar 459 Hybrid должно начаться в августе 2026 года. Планируют собирать по 120 тысяч авто в год.

Фокус По материалам:

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