Браузер Samsung научился распознавать текст на картинках — Finance.ua

Браузер Samsung научился распознавать текст на картинках 30.06.2022, 00:31 — Фондовый рынок

Состоялся релиз новой бета-версии браузера Samsung Internet v18, одним из ключевых новшеств в котором стала опция распознавания текста на изображениях — его можно выделять для перевода или копирования, а также делиться им функцией шеринга.

Загвоздка в том, что это нововведение доступно только для устройств с прошивкой One UI 4.1.1 (основывается на Android 12). Также непонятно, действительно ли эта возможность эксклюзивна именно для устройств Samsung или она доступна для любых гаджетов с Android 12.

Чтобы выделить текст на изображении, достаточно вызвать контекстное меню длинным удержанием пальца и выбрать опцию Extract text («Извлечь текст»).

После этого браузер подсветит распознанные символы, которые можно выделить. Пока непонятно, есть ли ограничения по языкам — система распознает английский, но наличие поддержки других — неизвестно.

Из других новшеств — улучшенное отображение панели инструментов. Она может находиться либо внизу экрана, либо вверху у поисковой строки — это зависит от размера экрана. Расположение внизу будет активировано в типовых моделях смартфонов, а вверху — на гаджетах с большим экраном, вроде планшетов и сложных устройств.

Помимо прочего, Samsung Internet v18 Beta улучшили технологии анти-трекинга (методы типа CNAME больше не страшны) и перешли на HTTPS по умолчанию.

Portaltele По материалам:

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