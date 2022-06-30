Браузер Samsung научился распознавать текст на картинках — Finance.ua
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Браузер Samsung научился распознавать текст на картинках

Фондовый рынок
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Состоялся релиз новой бета-версии браузера Samsung Internet v18, одним из ключевых новшеств в котором стала опция распознавания текста на изображениях — его можно выделять для перевода или копирования, а также делиться им функцией шеринга.
Браузер Samsung научился распознавать текст на картинках
Загвоздка в том, что это нововведение доступно только для устройств с прошивкой One UI 4.1.1 (основывается на Android 12). Также непонятно, действительно ли эта возможность эксклюзивна именно для устройств Samsung или она доступна для любых гаджетов с Android 12.
Чтобы выделить текст на изображении, достаточно вызвать контекстное меню длинным удержанием пальца и выбрать опцию Extract text («Извлечь текст»).
После этого браузер подсветит распознанные символы, которые можно выделить. Пока непонятно, есть ли ограничения по языкам — система распознает английский, но наличие поддержки других — неизвестно.
Из других новшеств — улучшенное отображение панели инструментов. Она может находиться либо внизу экрана, либо вверху у поисковой строки — это зависит от размера экрана. Расположение внизу будет активировано в типовых моделях смартфонов, а вверху — на гаджетах с большим экраном, вроде планшетов и сложных устройств.
Помимо прочего, Samsung Internet v18 Beta улучшили технологии анти-трекинга (методы типа CNAME больше не страшны) и перешли на HTTPS по умолчанию.
По материалам:
Portaltele
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