Браузер Google Chrome на телефонах с Android перестал обновляться в россии — Finance.ua
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Браузер Google Chrome на телефонах с Android перестал обновляться в россии

Сегодня 23:54Технологии&Авто
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Браузер Google Chrome на телефонах с Android перестал обновляться в россииБраузер Google Chrome на телефонах с Android перестал обновляться в россии
В рф перестал обновляться браузер Google Chrome на телефонах с операционной системой Android — в частности, браузер не удается обновить или установить на телефонах Samsung и Xiaomi, работающих на Android версий 10, 11 и 12.
Об этом пишет «Коммерсант».
Отмечается, что пользователи устройств на Android из россии с 9 мая не могут обновить браузер Google Chrome и системный компонент Android System WebView через магазин приложений Google Play — об этом, в частности, говорят на форуме 4PDA.
«Коммерсант» пишет, что браузер не удается обновить или установить на телефонах Samsung и Xiaomi, работающих на Android версий 10, 11 и 12.
В то же время на телефоне Nokia (Android 9) браузер обновился до последней версии без ошибки.
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При попытке обновления на указанных устройствах выдается сообщение: «Невозможно загрузить приложение». Такая же ошибка появляется и при попытке обновить платные приложения и игры или скачать купленные ранее.
Телефоны на Android 10 и более новые, а также старые устройства (начиная с Android 5) используют Android System WebView, чтобы отображать веб-страницы внутри приложений без открытия новой вкладки в браузере. Этот компонент основан на тех же технологиях, что и Chrome. На устройствах с Android 7, 8 и 9 за эту функцию отвечает непосредственно Chrome.
Издание напоминает — ранее в Google объявили, что с 5 мая блокируют обновление платных приложений для соблюдения санкций, наложенных на россию из-за войны в Украине.
Chrome для компьютеров и устройств Apple загружается нормально.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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