Браузер Chrome получит свой искусственный интеллект: для чего нужен и как пользоваться — Finance.ua

Браузер Chrome получит свой искусственный интеллект: для чего нужен и как пользоваться Сегодня 23:51 — Фондовый рынок

Обновленный браузер поможет пользователю писать текст, организовать вкладки и создать новую тему оформления.

Самый популярный браузер Chrome станет еще удобнее благодаря искусственному интеллекту, который поможет в работе с текстами, вкладками и сделает дизайн окон более разнообразным. В своем блоге компания Google сообщила , что уже в следующем месяце три новых функции появятся в версии программы для платформ Mac и Windows.

Помощник в написании текстов

Для кого-то составление текстов может быть непростой задачей, особенно если нужно выражаться публично. В феврале 2024 года Chrome предложит экспериментальную функцию на базе искусственного интеллекта, которая поможет уверенно писать в Интернете. Отзывы о ресторанах, ответы на приглашения на вечеринки и другие потребности в обращениях станут гораздо легче.

Для начала создания текста нужно будет щелкнуть правой кнопкой мыши в текстовом поле на любом сайте и выбрать пункт меню «Помоги мне написать». Надо напечатать всего несколько слов — и ИИ поможет с остальными.

Умная группировка вкладок

Группировка помогает управлять большим количеством вкладок, но делать это вручную иногда трудно и долго. С помощью органайзера вкладок браузер предлагает создать группы вкладок на основе открытых в нем страниц. Это будет полезно при работе со многими задачами в Интернете. Достаточно лишь щелкнуть правой кнопкой на вкладку и выбрать «Упорядочить похожие вкладки», то же самое можно сделать нажатием на стрелку всплывающего меню слева от вкладок. Chrome предложит возможные названия и смайлики для вновь созданных групп, чтобы их можно было быстрее найти среди других.

Собственная тема оформления Chrome с помощью ИИ

В прошлом году Google предложил генеративные обои на основе текстового описания для своих смартфонов Pixel 8 и других устройств с операционной системой Android 14. Та же модель будет применена для персонализации внешности Chrome. Пользователь сможет быстро создать уникальную тему оформления на основе объекта, настроения, визуального стиля и цвета на выбор без сложных манипуляций. Для начала нужно будет перейти на боковую панель настройки Chrome, выбрать пункты «Изменить тему» и «Создать с помощью ИИ».

Фокус По материалам:

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