Браузер ChatGPT Atlas от OpenAI получил обновление

Браузер ChatGPT Atlas на базе Chromium тестирует новую функцию.

В ChatGPT Atlas на базе Chromium тестируется новая функция, которая, вероятно, получит название Actions. Также он способен понимать содержимое видео — поэтому можно заметить, как ChatGPT создает временные метки к роликам.

Что такое ChatGPT Atlas

ChatGPT Atlas — это веб-браузер, в который ChatGPT встроен непосредственно на уровне интерфейса. Вместо того чтобы переключаться между вкладками и копировать ссылки или скриншоты в ChatGPT, можно задавать вопросы и получать помощь прямо на просматриваемой странице.

Он понимает, что видите на экране, помогает с исследованиями, объясняет сложные вещи и выполняет задачи непосредственно при просмотре сайтов. Atlas также может запоминать контекст при включении функции «память браузера». Это позволяет ему воспроизводить полезные детали из ранее посещенных сайтов, например условия вакансий для сравнения.

Также есть режим агента, который может открывать вкладки и переходить между рабочими процессами за вас, с ограничениями безопасности и дополнительной осторожностью на конфиденциальных сайтах.

Поддержка видео и тайм-кодов

Как заметили пользователи X, браузер от ChatGPT теперь, похоже, способен понимать видео, в том числе ролики с YouTube. Кое-кто обратил внимание, что у Atlas появилась кнопка «Timestamps», позволяющая искусственному интеллекту переносить тайм-коды из YouTube прямо в боковую панель, пишет Bleeping Computer.

Обновление и улучшение интерфейса

В примечаниях к релизу OpenAI подтвердила недавний выпуск обновления, основное внимание в котором уделено стабильности и плавности ежедневной работы.

В частности, была исправлена ​​ошибка, вызвавшая чрезмерное потребление памяти, а также добавлены улучшенные предложения по следующим вопросам («что спросить дальше»), которые отображаются, даже если боковая панель Ask ChatGPT закрыта.

В обновлении появилось много удобных мелочей для улучшения опыта работы с вкладками, поиском и общим интерфейсом. Теперь «Поиск по вкладкам» показывает пять последних вкладок, если строка поиска пуста, а вызвать ее можно комбинацией клавиш Cmd+K.

OpenAI также планирует выпустить Atlas для Windows 11.

