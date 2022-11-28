Брал по 50 тысяч грн с «клиента». На Закарпатье задержали переправщика с уклонистами — Finance.ua

Брал по 50 тысяч грн с «клиента». На Закарпатье задержали переправщика с уклонистами Сегодня 11:47 — Криминал

Брал по 50 тысяч грн с «клиента». На Закарпатье задержали переправщика с уклонистами, Фото: МВС

В Закарпатской области задержаны трое мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно пересечь границу с Румынией. Их туда доставил перевозчик, который за такую «услугу» брал по 1400 долларов (более 51 000 грн по курсу НБУ).

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Известно, что «Опель Мовано», водитель которого перевозил двух жителей Львовской области и одного закарпатца, пограничники остановили на окраине села Большой Бычков.

«Все четверо заметно нервничали и не смогли дать четкого ответа о цели пребывания в контролируемом пограничном районе. Во время дальнейших фильтрационных мероприятий оперативники отряда выяснили, что водитель, за 1400 долларов с каждого своего „клиента“, должен был доставить их в пограничные районы, непосредственно к месту незаконного пересечения границы», — рассказали в МВД.

На данный момент ведутся следственные действия по установлению всех причастных к организации незаконного пересечения границы лиц.

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