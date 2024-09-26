БПЛА ночью атаковали энергообъекты в нескольких регионах — Укрэнерго — Finance.ua
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БПЛА ночью атаковали энергообъекты в нескольких регионах — Укрэнерго

Энергетика
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БПЛА ночью атаковали энергообъекты в нескольких регионах — Укрэнерго
БПЛА ночью атаковали энергообъекты в нескольких регионах — Укрэнерго
В ночь на четверг российские «шахеды» атаковали энергообъекты в нескольких регионах Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго утром 26 сентября.
«В результате повреждений — обесточивались бытовые и промышленные потребители. Сейчас большинство из них уже запитаны. Работы по устранению последствий обстрела продолжаются», — говорится в сообщении.
В то же время потребление по сравнению с предыдущим днем ​​возросло. Сегодня его уровень по состоянию на 9:30 был на 2,9% выше, чем в это же время в среду, 25 сентября.
Вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и во вторник 24 сентября.
Энергетики не планируют использовать графики отключений, но предупреждают, что в энергосистеме сохраняется недостаток мощности. Поэтому при возможности нужно пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00.
Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 14 727 МВт-час.
По материалам:
Слово і Діло
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