Bowler анонсировал новую программу тюнинга для Defender — Finance.ua

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Bowler анонсировал новую программу тюнинга для Defender

Технологии&Авто
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Bowler анонсировал новую программу тюнинга для Defender
Bowler анонсировал новую программу тюнинга для Defender, www.bowlermotors.com
Британская компания Bowler, специализирующаяся на модернизации внедорожников марки Land Rover, подготовила программу тюнинга Extreme для владельцев Defender 90, 110 и 130. Пакет позволит придать машине более агрессивный вид и улучшить ее внедорожные способности.
Об этом сообщает пресс-служба производителя.
Модель Defender более ранней генерации пользуется заслуженной популярностью у потребителей благодаря своей выносливости и надежности. Не удивительно, что владельцы не спешат расставаться со своими вездеходами и ищут возможности для дальнейшей модернизации машины. Именно для таких энтузиастов бездорожья компания Bowler подготовила свой новый пакет наработок.
Помимо прочего, он включает в себя усиленную долгоходную подвеску Fast Road, позволяющую увеличить дорожный просвет на 51 мм, а также расширители колесных арок, вмещающие 16-дюймовые диски с 35-дюймовой «зубастой» резиной BFGoodrich.
Bowler анонсировал новую программу тюнинга для Defender
Кроме того, для автомобиля предлагается трубчатый защитный каркас, новый передний бампер с буксировочными креплениями, комплект дополнительной светодиодной светотехники, защита двигателя и трансмиссии, боковые подножки, а также задняя площадка, облегчающая доступ к багажному отделению. На крыше установили экспедиционный багажник, а на передних крыльях появились дополнительные воздухозаборники.
В салоне установили спортивные передние кресла Recaro, руль Momo, а также фирменный рычаг переключения передач Bowler. Потолок украсили отделкой из алькантары, улучшили шумоизоляцию, а развлекать водителя и его спутников в путешествии будет мультимедийная система Alpine с GPS-навигатором.
Bowler анонсировал новую программу тюнинга для Defender
Для силового агрегата подготовили пакет Stage 2, включающий более производительный интеркуллер, а также перепрограммированный блок управления двигателем. Представленный пикап Defender 110 имеет в своем арсенале 177 л.с. и 450 Нм. С учетом увеличенной мощности автомобиль снабдили модернизированной тормозной системой с дисками увеличенного диаметра: 334 мм спереди и 297 мм — сзади.
Extreme Defenders будут производиться только по заказу, и каждый год будет производиться лишь ограниченное количество автомобилей. Ценообразование зависит от многих факторов, в том числе от того, предоставляет ли клиент автомобиль-«донор».
По материалам:
Обозреватель
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