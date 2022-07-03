Bowler анонсировал новую программу тюнинга для Defender — Finance.ua

Bowler анонсировал новую программу тюнинга для Defender Сегодня 02:29 — Технологии&Авто

Bowler анонсировал новую программу тюнинга для Defender, www.bowlermotors.com

Британская компания Bowler, специализирующаяся на модернизации внедорожников марки Land Rover, подготовила программу тюнинга Extreme для владельцев Defender 90, 110 и 130. Пакет позволит придать машине более агрессивный вид и улучшить ее внедорожные способности.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Модель Defender более ранней генерации пользуется заслуженной популярностью у потребителей благодаря своей выносливости и надежности. Не удивительно, что владельцы не спешат расставаться со своими вездеходами и ищут возможности для дальнейшей модернизации машины. Именно для таких энтузиастов бездорожья компания Bowler подготовила свой новый пакет наработок.

Помимо прочего, он включает в себя усиленную долгоходную подвеску Fast Road, позволяющую увеличить дорожный просвет на 51 мм, а также расширители колесных арок, вмещающие 16-дюймовые диски с 35-дюймовой «зубастой» резиной BFGoodrich.

Кроме того, для автомобиля предлагается трубчатый защитный каркас, новый передний бампер с буксировочными креплениями, комплект дополнительной светодиодной светотехники, защита двигателя и трансмиссии, боковые подножки, а также задняя площадка, облегчающая доступ к багажному отделению. На крыше установили экспедиционный багажник, а на передних крыльях появились дополнительные воздухозаборники.

В салоне установили спортивные передние кресла Recaro, руль Momo, а также фирменный рычаг переключения передач Bowler. Потолок украсили отделкой из алькантары, улучшили шумоизоляцию, а развлекать водителя и его спутников в путешествии будет мультимедийная система Alpine с GPS-навигатором.

Для силового агрегата подготовили пакет Stage 2, включающий более производительный интеркуллер, а также перепрограммированный блок управления двигателем. Представленный пикап Defender 110 имеет в своем арсенале 177 л.с. и 450 Нм. С учетом увеличенной мощности автомобиль снабдили модернизированной тормозной системой с дисками увеличенного диаметра: 334 мм спереди и 297 мм — сзади.

Extreme Defenders будут производиться только по заказу, и каждый год будет производиться лишь ограниченное количество автомобилей. Ценообразование зависит от многих факторов, в том числе от того, предоставляет ли клиент автомобиль-«донор».

Обозреватель По материалам:

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