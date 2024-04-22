Боты сгенерировали в 2023 году половину всего интернет-трафика — Finance.ua

Боты сгенерировали в 2023 году половину всего интернет-трафика Сегодня 03:45 — Технологии&Авто

Боты сгенерировали в 2023 году половину всего интернет-трафика

Около половины всего глобального интернет-трафика в 2023 году было создано ботами.

Об этом говорится в отчете Imperva Bad Bot Report от Thales.

Это самый высокий уровень активности ботов с начала мониторинга автоматизированного трафика в 2013 году.

Некоторые роботы выполняют полезные функции. К примеру, индексируют вебстраницы. Но большинство создано для злонамеренных целей.

Процент вебтрафика, связанного со злонамеренными ботами, постепенно продолжает расти. В 2022 году было 30,2%, а в 2023 году — уже 32%.

В отчете также показано, что трафик реальных пользователей в 2023 году снизился до 50,4%. Автоматический трафик ежегодно стоит компаниям миллиарды долларов из-за атак на вебсайты, API и программы.

Нанхи Сингх, генеральный менеджер по безопасности приложений в Imperva, компании Thales, рассказал о растущей угрозе. Он сказал:

«Боты являются одной из наиболее распространенных и растущих угроз, с которыми сталкивается каждая отрасль. Они негативно влияют на прибыль организации», — отметил генеральный менеджер Thales по безопасности.

В отчете были определены несколько ключевых тенденций. В среднем глобальный трафик злоумышленных ботов достиг 32%. Больше всего:

в Ирландии (71%);

в Германии (67,5%);

в Мексике (42,8%).

Атаки, связанные с захватом аккаунтов, также стали более частыми.

Нашествие ИИ-ботов

В отчете также предупреждают о росте активности ботов, связанных с искусственным интеллектом. Было обнаружено, что быстрое внедрение генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей привело к росту числа простых ботов до 39,6% в 2023 году с 33,4% в 2022 году.

Кроме того, 17% из них были злонамеренными ботами, которые искали уязвимости системы для получения доступа к конфиденциальным данным или учетным записям пользователей.

Наибольшая доля вредоносных ботов присутствует в следующих сферах:

игры (57,2%);

розничная торговля (24,4%);

путешествия (20,7%);

денежные сервисы (15,7%).

Приведенные данные и тенденции свидетельствуют об одном: в дальнейшем можно ожидать еще большего роста трафика, созданного ботами. Боты приводят к увеличению количества атак на аккаунты, включая атаки на интерфейсы прикладного программирования.

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