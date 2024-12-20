Boston Dynamics сократила 5% штата — Finance.ua

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Boston Dynamics сократила 5% штата

Фондовый рынок
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Boston Dynamics сократила 5% штата
Boston Dynamics сократила 5% штата
Компания Boston Dynamics, создавшая популярного робота-собаку Spot, уволила 5% сотрудников, потому что, как оказалось, испытывает финансовые проблемы. Руководство говорит, что это «очень сложное краткосрочное решение в пользу долгосрочной стратегии».
На прошлой неделе Boston Dynamics уволила 45 сотрудников, что составляет около 5% штата, пишет Futurism.
«Это решение было принять нелегко», — написал генеральный директор Boston Dynamics Роберт Плейер в записке к сотрудникам, в которой откровенно рассказал о бизнес-трудностях компании, даже после того, как ее роботы получили огромную огласку в СМИ.
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«Наш долгосрочный прогноз остается положительным: Spot продолжает стабильно масштабироваться с промышленными и государственными заказчиками, Stretch доказывает свою ценность для логистических и розничных игроков, а наша научно-исследовательская работа над Atlas продвигается обнадеживающими темпами», — добавил он, имея в виду три основных предложения компании по потребительским роботам.
Однако Boston Dynamics также тратит наличные деньги со скоростью, превышающей коммерческий прогресс на сегодня, отметил Плейер, поэтому компании необходимо оптимизировать свои операции и производственные процессы для поддержания устойчивого роста.
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«Речь идет о принятии очень сложного краткосрочного решения ради нашей долгосрочной стратегии и целей прибыльности», — добавил гендиректор компании.
Компания также сталкивается с постоянно растущей конкуренцией, особенно когда речь идет о человекоподобных роботах. Такие компании, как Tesla, Agility Robotics и Figure AI, собирают большие суммы, чтоб вывести на рынок подобных роботов.
По материалам:
dev.ua
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