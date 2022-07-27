«Bon voyage»: Илон Маск прокомментировал решение россии выйти из МКС — Finance.ua

«Bon voyage»: Илон Маск прокомментировал решение россии выйти из МКС
26 июля рф заявила о выходе с Международной космической станции после 2024 года.
Так, новоназначенный глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что россия выходит из проекта Международной космической станции. Он также доложил путину о том, что рфбудет развивать свой проект — так называемую российскую орбитальную служебную станцию.
Американский бизнесмен и изобретатель, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск иронически отреагировал на решение россии выйти из МКС.
В Twitter Маск в комментарии под сообщением о решении «Роскосмоса» выйти из проекта Международной космической станции пожелал россиянам «счастливого пути».
«Bon voyage», — написал Маск.
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