Bolt запустил в Киеве категорию Women for Women — Finance.ua

Bolt запустил в Киеве категорию Women for Women Сегодня 17:44 — Фондовый рынок

Bolt запустил в Киеве категорию Women for Women

Онлайн-сервис такси Bolt запустил в приложении новую категорию Women for Women, выбирая которую, женщины могут заказать поездку с женщиной-водителем. В настоящее время она доступна в Киеве.

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В Bolt сообщили, что услуга будет доступна только пассажирам, которые прошли верификацию и загрузили при выборе категории удостоверяющий личность документ.

Документ будет сверен с учетной записью Bolt, в том числе именем, датой рождения и фотографией. В рамках проверки пользователя потребуют селфи, чтобы подтвердить соответствие лица предоставленному документу.

Доля женщин среди активных водителей приложения в Украине составляет около 3%. В 2024 году она выросла по сравнению с прошлыми годами, сообщили в Bolt.

Онлайн-сервис такси Bolt работает более чем в 50 странах Европы и Африки, охватывая более 600 городов. Компания предоставляет услуги совместного использования транспорта, включая вызов авто, аренду электросамокатов и электровелосипедов, а также аренду автомобилей.

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