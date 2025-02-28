Bolt запустил в Киеве категорию Women for Women — Finance.ua

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Bolt запустил в Киеве категорию Women for Women

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Bolt запустил в Киеве категорию Women for Women
Bolt запустил в Киеве категорию Women for Women
Онлайн-сервис такси Bolt запустил в приложении новую категорию Women for Women, выбирая которую, женщины могут заказать поездку с женщиной-водителем. В настоящее время она доступна в Киеве.
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В Bolt сообщили, что услуга будет доступна только пассажирам, которые прошли верификацию и загрузили при выборе категории удостоверяющий личность документ.
Документ будет сверен с учетной записью Bolt, в том числе именем, датой рождения и фотографией. В рамках проверки пользователя потребуют селфи, чтобы подтвердить соответствие лица предоставленному документу.
Доля женщин среди активных водителей приложения в Украине составляет около 3%. В 2024 году она выросла по сравнению с прошлыми годами, сообщили в Bolt.
Онлайн-сервис такси Bolt работает более чем в 50 странах Европы и Африки, охватывая более 600 городов. Компания предоставляет услуги совместного использования транспорта, включая вызов авто, аренду электросамокатов и электровелосипедов, а также аренду автомобилей.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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