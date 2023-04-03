Bolt самостоятельно возместит расходы на «налог на Google», чтобы сохранить цену для пользователей — Finance.ua
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Bolt самостоятельно возместит расходы на «налог на Google», чтобы сохранить цену для пользователей

Фондовый рынок
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Сервис такси Bolt самостоятельно возместит расходы на уплату налога на добавленную стоимость с операций по предоставлению электронных услуг («налога на Google»), чтобы сохранить цену для пользователей.
Об этом рассказал руководитель направления райд-хейлинга компании Bolt в Украине Сергей Павлик.
Согласно «налогу на Google» нерезиденты, предоставляющие физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, должны платить налог по ставке 20%.
По словам Сергея Павлика, самое плохое, что ожидалось — это дополнительный рост цены для пользователей приложения Bolt. Однако сервис такси возьмет на себя обязательство по покрытию 20% налога.
Это означает, что именно из-за НДС ни для водителей, ни для пользователей цена не будет изменена.
Ранее глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев сообщил, что в феврале- марте 2023 года такие компании, как Uber и Bolt стали плательщиками этого налога.
По материалам:
Економічна Правда
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