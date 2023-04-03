Bolt самостоятельно возместит расходы на «налог на Google», чтобы сохранить цену для пользователей — Finance.ua

Bolt самостоятельно возместит расходы на «налог на Google», чтобы сохранить цену для пользователей Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Сервис такси Bolt самостоятельно возместит расходы на уплату налога на добавленную стоимость с операций по предоставлению электронных услуг («налога на Google»), чтобы сохранить цену для пользователей.

Об этом рассказал руководитель направления райд-хейлинга компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Согласно «налогу на Google» нерезиденты, предоставляющие физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, должны платить налог по ставке 20%.

По словам Сергея Павлика, самое плохое, что ожидалось — это дополнительный рост цены для пользователей приложения Bolt. Однако сервис такси возьмет на себя обязательство по покрытию 20% налога.

Это означает, что именно из-за НДС ни для водителей, ни для пользователей цена не будет изменена.

Ранее глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев сообщил, что в феврале- марте 2023 года такие компании, как Uber и Bolt стали плательщиками этого налога.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.