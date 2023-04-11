Bolt лишили лицензии в Польше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Bolt лишили лицензии в Польше

Фондовый рынок
74
Главный инспектор дорожного транспорта лишил Bolt лицензии агента по перевозке пассажиров. Причин такого решения несколько. Одна из них — неправомерные действия перевозчика, а точнее — поручение выполнения транспортных перевозок фирмам и предпринимателям, не имеющим соответствующих разрешений.
Решение Генеральной инспекции автомобильного транспорта также является результатом многих резонансных в последнее время случаев домогательств к пассажиркам, пользующимся услугами не только Bolt, но и Uber. Это стало результатом отсутствия должной проверки сотрудников у компаний.
Однако на этом обвинения в адрес перевозчика не заканчиваются. Bolt также обвиняют в том, что он нанял водителей на неполный рабочий день, например 1/16, и фактически поручал им работать несколько часов в день. Список дополняют обвинения в некорректном выставлении счетов в приложении.

Компания не перестанет работать

Bolt не согласен с объявленным решением. Компания уже подала на него апелляцию, дело находится во второй инстанции. Решение должно быть принято в течение нескольких дней.
Также транспортная компания подстраховалась на случай, если аннулирование лицензии станет окончательным. Bolt по-прежнему сможет предоставлять услуги, занимаясь транспортным посредничеством через другую компанию, которую он создал прошлым летом. Это Bolt Ride sp. z o.o., работающая параллельно с Bolt Services. Однако компания официально не раскрыла, почему была создана эта организация.
😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.