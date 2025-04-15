Болгары хотят установить новую цену за реакторы для Хмельницкой АЭС — Finance.ua
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Болгары хотят установить новую цену за реакторы для Хмельницкой АЭС

Казна и Политика
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Болгарская сторона пока не подписала соглашение по поставке Украине реакторов для достройки энергоблоков ХАЭС. Теперь там предлагают цену за реакторы на 100 миллионов долларов больше ранее установленной цены.
Как сообщает нардеп Андрей Жупанин, если поначалу в соглашении говорилось о цене за реакторы на уровне 600 миллионов долларов, то теперь Болгария хочет уже 700 миллионов долларов.
С болгарской стороной все еще идут переговоры. Болгары пока не подписывают соглашение. Я так понимаю, что соглашение уже на каком-то этапе, но они не спешат его подписывать. И одна из причин вроде бы заключается в том, что болгары сели и подумали: а давайте, может, цену пересмотрим.
сообщает нардеп Андрей Жупанин.

Кроме того, еще одной причиной задержки является желание Энергоатома договориться об этапной оплате за реакторы. Это объясняют тем, что все оборудование не нужно сразу.
Как заявил глава «Энергоатома» Петр Котин еще ранее изданию Энергореформа, минимальная стоимость, которую определил парламент Болгарии, составляет 600 миллионов долларов. Украинская сторона предлагает оценить стоимость оборудования через независимого аудитора.
«Наша позиция проста: мы предлагаем, чтобы была проведена оценка этого оборудования независимым аудитором, который входит в четверку самых больших и лучших. Это обеспечит максимальную прозрачность и объективность», — пояснил Котин.
Еще в феврале депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект о покупке российских реакторов из Болгарии для достройки энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС. Сейчас на АЭС работают всего 2 энергоблока номинальной мощностью 1 000 мегаватт каждый.
По материалам:
Телеканал 24
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