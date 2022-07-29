Болгарская компания принимает заказы на несуществующий автомобиль (фото) — Finance.ua
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Болгарская компания принимает заказы на несуществующий автомобиль (фото)

Технологии&Авто
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Болгарская компания Alieno начала прием заказов на несуществующий гиперкар Unum.
В зависимости от модификации стоимость эксклюзивной машины, собираемой вручную, составляет от 1,8 до 4,5 миллиона евро.
Инженеры разрабатывают сразу две версии гиперкара: с электрическим приводом и «реактивной» силовой установкой, работающей на сжатом воздухе. По словам представителей марки, максимальная скорость Unum составит более 580 км/ч.
Для электрифицированного Alieno Unum подготовят четыре варианта силовых установок. В зависимости от модификации на каждом колесе гиперкара разместят от трех до шести электродвигателей. Их суммарная отдача составит 2610, 3481, 4351 или 5221 лошадиную силу. Крутящий момент — от 4440 до 8880 Нм. Специально для автомобиля болгары разработали батарею, состоящую из графеновых литий-полимерных элементов и суперконденсаторов. Несмотря на небольшую емкость 180 киловатт-часов, аккумулятор можно будет полностью перезарядить всего за четыре минуты с помощью сверхбыстрых зарядных станций.
«Реактивный» Unum получит 24 привода, работающих на сжатом воздухе, который будет храниться в специальном баллоне из композитных материалов, который выдерживает давление до 700 бар. Кроме создания тяги, реактивные приводы задействованы для подруливания гиперкаром, увеличения прижимной силы, а также как экстренное торможение. Кроме того, при экстремальных нагрузках воздух станет элементом системы охлаждения автомобиля. Еще одной фантастической опцией таких двигателей станет осушение дороги перед гиперкаром во время езды во время дождя.

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Болгарские инженеры планируют собирать Unum исключительно вручную. На создание одного гиперкара потребуется от 18 до 30 месяцев. При этом компания уже приступила к приему заказов на будущие автомобили. Стоимость «реактивных» моделей составит от 1,8 до 4,5 миллионов евро.
По материалам:
Телеканал 24
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