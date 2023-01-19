Болгария стала одним из крупнейших поставщиков дизельного топлива для Украины — Finance.ua

Болгария стала одним из крупнейших поставщиков дизельного топлива для Украины Сегодня 11:32 — Энергетика

Прошлой весной Болгария без лишней огласки поддерживала Украину, когда армии катастрофически не хватало горючего и боеприпасов советского калибра, необходимых в войне против рф.

Об этом пишет Welt.

Из-за раздробленности внутренней политики и пророссийских настроений элиты руководству страны приходилось показывать, что оно не вооружает Украину.

Согласно расследованию, Кирилл Петков, являвшийся премьер-министром Болгарии в начале войны, столкнулся с сильным сопротивлением прокремлевских политиков, в том числе среди его партнеров по коалиции. Ему даже пришлось уволить своего министра обороны из-за того, что тот повторял российскую версию войны. Публично Петков стремился приуменьшить любое мнение о том, что Болгария, несмотря на значительные запасы оружия советских времен, выступит и вооружит Украину.

Учитывая это, официальная позиция Болгарии по поводу войны привела к тому, что страну поставили в один ряд с Венгрией Виктора Орбана.

Но Петков и министр финансов Асен Васильев, ныне оппозиционные политики, стремящиеся вернуться к власти на предстоящих выборах, рассказали о подлинной роли Болгарии. «По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на раннем этапе войны, поступали из Болгарии», — сказал Петков Welt.

Кроме того, Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива в Украину. По словам Васильева, в определенный период она покрывала 40% потребностей Украины. Не менее важно и то, что поставляемое Болгарией в Украину дизельное топливо было переработано из российской сырой нефти на черноморском нефтеперерабатывающем заводе, который в то время принадлежал российской компании «Лукойл».

Правительство в Киеве подтвердило эту версию событий. Дмитрий Кулеба сообщил газете, что в апреле прошлого года Украине угрожал дефицит боеприпасов. «Мы знали, что на болгарских складах есть большое количество необходимых боеприпасов, поэтому президент Владимир Зеленский послал меня за необходимыми материалами», — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что речь шла не о том, чтобы болгарское правительство оказывало военную помощь Украине напрямую, «а скорее о том, чтобы украинские компании и компании из стран НАТО получили возможность закупать необходимое у болгарских поставщиков». По информации, предоставленной Welt, поставки оплатили США и Великобритания.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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