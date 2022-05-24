Болгария предложила украинским беженцам новую программу поддержки — Finance.ua

Болгария предложила украинским беженцам новую программу поддержки

Сегодня 17:16 — Личные финансы

15 левов (около 240 грн) на человека в сутки за проживание и трехразовое питание. Правительство Болгарии предложило новую гуманитарную программу для вынужденно перемещенных людей из Украины, пишет Новая программа предусматриваетна человека в сутки за проживание и трехразовое питание. Правительство Болгарии предложило новую гуманитарную программу для вынужденно перемещенных людей из Украины, пишет expert.in.ua

Для размещения беженцев будут использовать государственные гостевые дома и заведения, зарегистрированные в Национальном туристическом реестре.

Об этом пишет Эксперт со ссылкой на Эсперсо и Bulgarian National Radio.

По данным издания, новая программа предусматривает 15 левов (около 240 грн) на человека в сутки за проживание и трехразовое питание.

«Мы отдаем себе отчет, что программа будет включать преимущественно не лучшие виды размещения, такие как семейные гостиницы и гостевые дома», — отметила в видеообращении вице-премьер-министр по вопросам надлежащего управления Калина Константинова.

Одно- или двухзвездочные отели имеют почти 175 тыс. коек. По словам вице-премьера, в настоящее время эта мера обеспечила убежище десяткам тысяч украинских матерей с детьми и финансово поддержала ряд предприятий, сильно пострадавших от кризиса Covid.

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