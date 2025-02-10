Болгария получит €500 млн компенсации за военную помощь Украине — Finance.ua

Болгария получит €500 млн компенсации за военную помощь Украине Сегодня 09:44

Болгария получит от партнеров около 500 млн евро компенсаций за военную помощь, которую она предоставила Украине.

Об этом пишет Euractiv

Министр обороны Атанас Запрянов заявил: «Помогая Украине, мы фактически помогаем себе».

Отмечается, что страна уже получила 174 млн евро от Дании в рамках двух контрактов на отправку военной помощи Украине и ожидает еще не менее 300 млн евро от США и Европейской комиссии.

Издание напоминает, что Болгария передает Украине свою старую военную технику, изготовленную по советским стандартам. В то же время, за полученные от союзников по НАТО и ЕС компенсации она может покупать новое западное вооружение.

По словам Запрянова, Болгария уже передала Украине шесть пакетов военной помощи. В них были боеприпасы, бронетехника и неисправные ракеты ПВО для использования в качестве запчастей.

В 2024 году Болгария направила 150 бронемашин и самоходных гаубиц «Гвоздика» советского производства.

Издание отмечает, что, несмотря на выгоды для болгарской армии, которая получает хорошие деньги за старое вооружение, пророссийские силы в стране выступают против военной помощи Украине.

Наиболее ярыми противниками являются президент Румен Радев, пророссийская Болгарская социалистическая партия , входящая в руководящую коалицию, и крупная прокремлевская партия «Возрождение».

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.