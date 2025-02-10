Болгария получит €500 млн компенсации за военную помощь Украине — Finance.ua
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Болгария получит €500 млн компенсации за военную помощь Украине

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Болгария получит от партнеров около 500 млн евро компенсаций за военную помощь, которую она предоставила Украине.
Об этом пишет Euractiv.
Министр обороны Атанас Запрянов заявил: «Помогая Украине, мы фактически помогаем себе».
Отмечается, что страна уже получила 174 млн евро от Дании в рамках двух контрактов на отправку военной помощи Украине и ожидает еще не менее 300 млн евро от США и Европейской комиссии.
Издание напоминает, что Болгария передает Украине свою старую военную технику, изготовленную по советским стандартам. В то же время, за полученные от союзников по НАТО и ЕС компенсации она может покупать новое западное вооружение.
По словам Запрянова, Болгария уже передала Украине шесть пакетов военной помощи. В них были боеприпасы, бронетехника и неисправные ракеты ПВО для использования в качестве запчастей.
В 2024 году Болгария направила 150 бронемашин и самоходных гаубиц «Гвоздика» советского производства.
Издание отмечает, что, несмотря на выгоды для болгарской армии, которая получает хорошие деньги за старое вооружение, пророссийские силы в стране выступают против военной помощи Украине.
Наиболее ярыми противниками являются президент Румен Радев, пророссийская Болгарская социалистическая партия, входящая в руководящую коалицию, и крупная прокремлевская партия «Возрождение».
По материалам:
Економічна Правда
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