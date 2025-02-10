Болгария получит €500 млн компенсации за военную помощь Украине — Finance.ua

Болгария получит €500 млн компенсации за военную помощь Украине
Болгария получит от партнеров около 500 млн евро компенсаций за военную помощь, которую она предоставила Украине.
Об этом пишет Euractiv.
Министр обороны Атанас Запрянов заявил: «Помогая Украине, мы фактически помогаем себе».
Отмечается, что страна уже получила 174 млн евро от Дании в рамках двух контрактов на отправку военной помощи Украине и ожидает еще не менее 300 млн евро от США и Европейской комиссии.
Издание напоминает, что Болгария передает Украине свою старую военную технику, изготовленную по советским стандартам. В то же время, за полученные от союзников по НАТО и ЕС компенсации она может покупать новое западное вооружение.
По словам Запрянова, Болгария уже передала Украине шесть пакетов военной помощи. В них были боеприпасы, бронетехника и неисправные ракеты ПВО для использования в качестве запчастей.
В 2024 году Болгария направила 150 бронемашин и самоходных гаубиц «Гвоздика» советского производства.
Издание отмечает, что, несмотря на выгоды для болгарской армии, которая получает хорошие деньги за старое вооружение, пророссийские силы в стране выступают против военной помощи Украине.
Наиболее ярыми противниками являются президент Румен Радев, пророссийская Болгарская социалистическая партия, входящая в руководящую коалицию, и крупная прокремлевская партия «Возрождение».
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