Болгария не отказалась от идеи судиться с «Газпромом» — Finance.ua

Болгария не отказалась от идеи судиться с «Газпромом» Сегодня 11:45

Правительство Болгарии не отказалось от возможности судиться с российским «Газпромом» за прекращение поставок газа через два месяца после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

Об этом Euractiv Bulgaria сообщили в Министерстве энергетики страны, пишет «Европейская правда».

«В настоящее время болгарское правительство готовит юридический анализ, чтобы решить, подавать ли арбитражный иск за нанесенный ущерб», — сообщили в ведомстве.

Болгарская государственная компания «Булгаргаз» уже избрала международную юридическую фирму, представляющую страну в коммерческом арбитраже в секторах поставки нефти, газа и СПГ.

«Газпром» прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу в конце апреля 2022 года, поскольку обе страны отказались открывать рублевые счета в «Газпромбанке».

Ранее «Газпром» вернул платеж «Булгаргазу» в долларах, хотя контракт между двумя сторонами определял расчеты в этой валюте.

Министерство энергетики Болгарии сообщило, что «Булгаргаз» считает этот спор одним из главных приоритетов для компании.

«Целью юридического анализа (действий „Газпрома“. — Ред.) является определение различных вариантов развития событий по каждому возможному сценарию и определение наилучшей стратегии, которой следует придерживаться для защиты интересов болгарской компании», — заявили в «Булгаргазе».

Подготовка предварительной оценки ущерба, нанесенного действиями «Газпрома» против Болгарии, также находится в стадии завершения.

В июне прошлого года стало известно, что Министерство энергетики Болгарии готовит арбитражный иск против «Газпрома» за приостановку поставок газа в апреле 2022 года.

Болгария пыталась возобновить контакты с «Газпромом» и просила возобновить поставки газа, но российская компания отказалась дать четкий ответ.

Економічна Правда По материалам:

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