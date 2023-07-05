Болгария хочет иметь две государственные валюты одновременно — Finance.ua

Болгария хочет иметь две государственные валюты одновременно Сегодня 07:28 — Валюта

Болгария хочет иметь две государственные валюты одновременно

Болгария продолжает свои попытки присоединиться к еврозоне. Однако этот срок постоянно отодвигается из-за невыполнения соответствующих условий. Таким образом, Болгария хочет ввести две официальные государственные валюты одновременно в стране.

Об этом сообщает Euractiv.

Большинство стран Евросоюза обязались со временем принять евро как единую валюту. Последней к еврозоне присоединилась Хорватия — 1 января 2023 года. Ожидалось, что Болгария сделает это вместе с Хорватией, однако из-за невыполнения ряда требований, предшествующих переходу на единую валюту, этого не произошло.

Переход Болгарии на единую валюту отложен на 2024 год, однако реалистичной датой является не раньше 2025 года. Однако Болгария не хочет ждать и ведет переговоры с Европейской комиссией и Европейским центральным банком, чтобы временно использовать две валюты в стране. Таким образом, Болгария стала бы первой страной ЕС, где действовали бы одновременно две валюты — евро и болгарский лев.

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